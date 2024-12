Afrique: Marché international africain - La 18e édition s'ouvre le 7 décembre à Paris

À l'initiative de l'écrivaine-chroniqueuse camerounaise Jeanne-Louise Djanga depuis 2007, la nouvelle édition du Marché international africain (Mina) se tiendra les 7 et 8 décembre à la Cité fertile de Pantin, Espace des sept arpents, près de Paris.

Le rendez-vous parisien, au label de 54 pays d'Afrique, revient avec la même volonté de la part des organisateurs de vouloir mondialiser la culture de ce continent à travers des échanges fructueux entre lui et l'Europe et au-delà ; créer un univers de partages de savoir-faire, du savoir-être des cultures au pluriel et permettre l'ivresse par les livres, le tout dans une démarche écoresponsable et de développement durable.

Pour cette nouvelle édition, en ligne de mire, réunir et mobiliser la diaspora africaine autour de ce projet innovant. Elle mettra l'accent sur l'inspiration et l'impact du "Black Genius" dans le développement durable et la transition économique et sociale.

Au programme, la littérature, la pharmacopée africaine, les cosmétiques, les traditions, les conférences, le bien-être, la gastronomie, la musique et les danses africaines. Les visiteurs pourront arpenter les allées d'un marché dont les stands leur proposeront une panoplie complète de ces divers produits dans une ambiance musicale festive. Certains d'entre eux, dédiés aux rencontres littéraires, leur permettront d'obtenir une dédicace de la part des auteurs.

L'avocat franco-congolais Germain Yamba a confirmé sa présence au Mina et présentera son nouveau roman "Les amours éternelles" aux Éditions La Simarre.