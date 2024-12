Cameroun: Expansion du numérique - Une maison digitale Orange pour la ville d'Ebolowa

En partenariat avec le ministère de la promotion de la femme et de la Famille, la foundation orange a inauguré une nouvelle Maison Digitale à Ebolowa, capital régionale du Sud. Cette initiative consacre la volonté commune de Orange Cameroun et le Ministère de sortir la femme de la dépendance, pour garantir leur insertion sociale au moyen des opportunités offertes par le numérique.

Il s'est agi, à l'étape d'Ebolowa, pour L'importante délégation conduite par M. Patrick Benon, Directeur Général d'Orange Cameroun et PCA de la Fondation éponyme, de confirmer l'importance et la place de la femme de la Mvila dans la stratégie de développement du numérique qui passe par la formation et la maitrise des outils bureautiques et numériques.

L'engagement de la fondation Orange Cameroun à former des femmes vulnérables, sans qualification et sans emploi pour en faire dans une période allant de 6 mois à 1 an maximum des bases indispensables dans le but d'acquérir des connaissances pour se lancer dans des activités génératrices de revenus.

A Ebolowa, elles ont confessé « Grâce à Orange Cameroun, les femmes d'Ebolowa vont d'ici peu devenir des entrepreneurs androïdes. La balle est dans notre camp, on entendra parler de nous parmi les meilleures dans la Mvila, le Cameroun et même dans le monde entier ».

La « Maisons digitales Orange » consiste en l'équipement en matériel informatique, la formation aux TIC appliquées à la gestion des projets et la création des activités génératrices de revenus. Un programme déployé depuis octobre et qui s'appuie sur les ONG et associations locales de femmes, principales bénéficiaires de cette initiative. Avec l'initiation à l'outil informatique et/ou en les familiarisant avec les outils numériques et les logiciels de base.

Au finish, Il leur sera octroyé à chacune une subvention pour l'organisation de sessions de formations des formateurs, dont les missions principales seront d'assurer des formations basiques en gestion financière à l'attention des femmes et jeunes filles. Des structures d'accompagnement s'assureront du suivi sur le terrain de l'implémentation des contenus des formations et du développement des projets présentés les bénéficiaires.

Pour Patrick Benon, PCA de la Fondation ORANGE qui prête une attention particulière au sort des plus vulnérables, la maison digitale " va contribuer à la résorption la fracture numérique aussi bien entre villes et campagnes, qu'entre hommes et femmes " Bien plus et pour le Directeur General " Chez Orange, nous nous positionnons comme le partenaire de la révolution numérique. Notre forte implication dans les actions en faveur des femmes et filles s'explique par le fait que les femmes, du secteur tant informel que formel, constituent une véritable force économique"

M. Auguste-Alain Ndongo Mbang, SG, représentant M. le Gouverneur de la Région du Sud s'est félicité que " la fondation Orange est bien consciente de ses responsabilités à prévoir et planifier les réponses aux besoins d'aujourd'hui et aux défis de demain"