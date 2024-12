Guinée: L'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara condamné à 4 ans de prison

Amadou Damaro Camara, l'ex-président de l'Assemblée nationale sous Alpha Condé a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de corruption par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il écope de 4 ans de prison ferme et d'une amende de 5 milliards de francs guinéens.

Dans cette affaire impliquant Amadou Damaro Camara et cinq autres personnes le procureur près la Cour de répression des infractions économiques et financières Aly Touré est satisfait du verdict rendu après plusieurs mois de procédure : « C'est un sentiment de satisfaction pour le ministère public au niveau de la Crief par ce que simplement, nous avons estimé que les éléments que nous avons développés devant la cour étaient des faits qui sont vraiment en rapport avec nos textes le détournement de deniers public est avéré et le fait de corruption également est avéré. Nous avons demandé cinq et la cour a compressé et a ramené à 4 ans d'emprisonnement. C'est tout au moins un sentiment de satisfaction et ça renvoie clairement aux objectifs de la Crief qui dit que tout agent public qui blague avec les biens de l'état doit dans les conditions normales répondre de ces faits et payer de sa forfaiture ».

Satisfaction d'un côté, frustration de l'autre. Me Lancéi 3 Doumbouya, avocat d'Amadou Damaro Camara est mécontent. « Le fait que la cour ait retenu le président Amadou Damaro Camara dans les liens de la prévention des délits de détournement de deniers publics et corruption. En réalité, il n'y a aucun élément sur la base desquels on pouvait retenir Amadou Damaro Camara pour des faits de détournements et de corruption ».

Si Amadou Damaro Camara a écopé de quatre ans de prison ferme, l'État doit restituer certains biens qui lui ont été confisqués. Les débats vont certainement reprendre en cour d'appel, promet l'un des avocats de la défense.

Dans ce même procès, Michel Kamano, ancien trésorier du Parlement, absent du pays et jugé par contumace, a écopé de cinq ans de prison et au paiement d'une amende 4 milliards de francs guinéens. Un mandat d'arrêt a également été décerné contre lui.