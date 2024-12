Ethiopie: Les autorités suspendent trois organisations de défense des droits humains

communiqué de presse

Nairobi — Elle devraient annuler ces fermetures et mettre fin au harcèlement des organisations de défense des droits humains

Les autorités éthiopiennes devraient immédiatement annuler la suspension de trois organisations indépendantes de défense des droits humains et leur permettre d'opérer librement, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les partenaires de l'Éthiopie devraient condamner publiquement les dernières attaques menées par le gouvernement contre les organisations de la société civile.

Depuis le 14 novembre, l'Autorité éthiopienne pour les organisations de la société civile (Authority for Civil Society Organizations, ACSO), qui supervise les groupes de la société civile, a adressé des lettres de suspension au Centre pour l'avancement des droits et de la démocratie (Center for the Advancement of Rights and Democracy, CARD), à l'Association pour les droits humains en Éthiopie (Association for Human Rights in Ethiopia, AHRE) et à Lawyers for Human Rights (LHR, une association d'avocats), leur ordonnant de cesser leurs activités. Les lettres affirmaient que ces organisations sont politiquement biaisées et ont mène des activités qui « portaient atteinte à l'intérêt national ».

« Les autorités éthiopiennes réduisent à néant tout espace qui reste aux groupes de défense des droits indépendants pour opérer dans le pays », a déclaré Laetitia Bader, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. « Cette dernière attaque du gouvernement montre que l'Éthiopie reste l'un des pays les plus inhospitaliers pour critiquer les actions du gouvernement et promouvoir les droits humains. »

Les trois organisations suspendues, qui se sont exprimées ouvertement sur la gouvernance, l'État de droit et les violations des droits humains en Éthiopie, ont reçu ces avis quelques jours après avoir signé une lettre publique critiquant les amendements proposés à la loi gouvernementale sur les médias. Ces amendements réduiraient l'indépendance institutionnelle de l'autorité des médias du pays et la placeraient sous le contrôle du Cabinet du Premier ministre.