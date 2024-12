Afrique: Forum africain des investissements (AIF) - Intégrer les marchés de capitaux

Attirer les investissements directs nationaux et étrangers en Afrique, c'est le rôle essentiel que joue l'Africa Investment Forum (AIF) dont l'édition 2024 se tient du 4 au 6 décembre prochain à Rabat (Maroc). Véritable place de marché de l'investissement, les Market days et ses boardrooms (salles de transaction) constitueront durant trois jours, l'évènement phare de ce grand rendez-vous destiné à l'« africanisation » des marchés de capitaux.

L'organisation de l'AIF (Africa Investment Forum) au Maroc, pour la deuxième année consécutive, constitue une reconnaissance des efforts d'impulsion consentis par le Royaume chérifien en matière de promotion de l'investissement. Organisée sur le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure », l'édition 2024 de l'AIF rassemblera plus de 2 000 participants de plus de 50 pays, incluant des porteurs de projets, des investisseurs institutionnels et des représentants des gouvernements. L'AIF vise à faire avancer des projets africains à fort potentiel vers une clôture financière (financial closing) grâce à des partenariats stratégiques.

Ce n'est sans doute pas un hasard si l'AIF compte parmi les partenaires fondateurs la Banque africaine de développement (BAD), Africa50, Africa Finance Corporation, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Banque de développement d'Afrique australe, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe (TDB), la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque islamique de développement (BID), qui ont été rejoints récemment par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Depuis son lancement en 2018, l'Africa Investment Forum (AIF) s'est imposé comme la principale plateforme africaine pour les investissements transformateurs, mobilisant jusqu'à présent près de 143 milliards de dollars d'intérêts d'investissement.

Face aux besoins toujours croissants des pays africains dans de nombreux secteurs, les marchés de capitaux jouent un rôle essentiel dans la mobilisation des investissements sur le continent. Cependant, ils sont confrontés à de nombreux défis, notamment en raison de la taille modeste et la faible capitalisation des places boursières, et des faibles niveaux de liquidité.

Les Market Days, l'évènement phare du grand rendez-vous de l'AIF, représente un véritable creuset d'opportunités d'engagements productifs entre les secteurs public et privé. Pour rappel, lors des Market Days 2022, l'un des projets qui a suscité un fort intérêt des investisseurs a été le projet d'autoroute Abidjan-Lagos, dirigé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le corridor prévu, long de 1 081 km et dont le coût est estimé à 15,6 milliards de dollars, reliera les deux villes via Accra, Lomé et Cotonou, couvrant une zone qui génère 75 % de l'activité commerciale dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Plus récemment, les Market Days 2023 de l'Africa Investment Forum (AIF) ont suscité 34,82 milliards de dollars d'intérêts d'investissement pour des projets dans les infrastructures, l'agriculture, les soins de santé et les industries créatives.

Ce sont ainsi des milliers d'investisseurs mondiaux, patrons d'institutions de financement du développement et dirigeants d'entreprises et de gouvernements vont se retrouver, pour construire une formidable puissance autour des investissements en Afrique.

Concrètement, les sessions en « boardroom » des Market Days rationalisent le processus d'investissement en connectant les projets bancables aux capitaux des banques commerciales, des investisseurs institutionnels et d'autres sources de financement afin de permettre des négociations directes et la clôture des transactions.