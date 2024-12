Tunisie: La chercheuse tunisienne Samar Hadrouk reçoit le prix international de l'UNESCO pour les Femmes et la Science

Samar Hadrouk, chercheuse au Centre de Recherches et des Technologies des Eaux de Borj Cédria (CERTE) s'est vue décerner le prix international du programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour les jeunes talents « Pour les femmes et la science » au niveau de l'Afrique du Nord.

La candidate tunisienne avait remporté le prix le 27 novembre dernier pour ses recherches effectuées dans le domaine du traitement des eaux usées et de la valorisation des déchets. L'Unesco a également annoncé la victoire de 4 autres chercheuses dont une chercheuse algérienne en chimie et 3 chercheuses marocaines dans les domaines de l'intelligence artificielle, des sciences nucléaires et de l'astronomie.

La lauréate tunisienne Samar Hadrouk a présenté cinq travaux de recherche scientifique dans sa spécialité qui ont approuvés par le comité scientifique au sein de l'UNESCO qui a examiné 40 projets de recherche dans diverses domaines et spécialités. Il ya lieu de rappeler que le Prix international L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science est remis chaque année à cinq femmes scientifiques émérites - une pour chacune des régions ci-après : Afrique et États arabes, Asie et Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord - en reconnaissance de leurs réalisations scientifiques.