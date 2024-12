Tunisie: IFT - »La médiathèque solidaire », un nouvel espace d'échanges autour du livre

« La médiathèque solidaire », nouveau projet de l'Institut français de Tunisie (IFT), vise à offrir aux associations et jeunes entrepreneurs sociaux l'opportunité de développer des activités au sein de la médiathèque Charles-de-Gaulle à Tunis sur l'année 2025.

L'objectif principal de ce nouvel espace d'échanges et de partage autour du livre et de la culture, mentionne l'IFT, est de promouvoir la culture, le livre, la médiation, la lecture et l'écriture pour un public divers (jeune, adulte etc.) en créant des activités en co-construction avec les associations locales tunisiennes. Dans ce contexte un appel à candidatures a été lancé et ce jusqu'au 1er janvier 2025 (à minuit) pour soumettre les candidatures. L'appel est destiné aux associations tunisiennes ou un(e) entrepreneur (neuse) social(e) basé(e) en Tunisie invités à proposer un programme de trois à six activités sur trois mois.

L'IFT s'engage à accompagner les associations sélectionnées dans la mise en place de ces ateliers qui se tiendront chaque mercredi matin de 10h à 13h. L'association retenue bénéficiera de l'accès à cet espace pendant une durée de trois mois, ajoute la même source.