Tunisie: Création de projets agricoles pour promouvoir l'agriculture de montagne dans le Nord-Ouest de Bizerte

La mise en oeuvre du programme de développement de l'agriculture en montagne dans le Nord-Ouest au niveau des délégations de Sejnane, Joumine et Ghazela, a fait l'objet d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Bizerte.

Le directeur régional de l'office du développement sylvo-pastoral au Nord-Ouest, Mustapha Mansouri, a indiqué que ce projet, financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), concerne les six communes de Sidi Mechreg, El Abassia et El Hachechna à Sejnane, El Arab à Ghazela et El Kouajnia et Ouled Ghanem à Joumine. D'une valeur de 13 millions de dinars, ce projet vise à financer 15 petites entreprises pour créer 160 petits projets agricoles de manière à renforcer l'autonomisation économique et sociale, promouvoir le commerce local, lutter contre les changements climatiques et améliorer l'infrastructure dans ces régions.

Dans ce cadre, le gouverneur de la région, Salem Ben Yaâcoub, a mis en valeur le programme de développement de l'agriculture en montagne initié par l'office du développement sylvo-pastoral en faveur du développement local et du désenclavement des zones rurales.