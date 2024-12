Algérie: Le ministre de la Santé reçoit le Haut-Commissaire assistant chargé des opérations du HCR

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a reçu le Haut-Commissaire assistant chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), M. Raouf Mazou, indique mardi un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est déroulée lundi au siège du ministère en présence du représentant du HCR en Algérie, M. Alistair Boulton, a porté sur "les efforts consentis par l'Algérie depuis près de cinquante ans en matière de prise en charge médicale des réfugiés et des personnes déplacées".

Le ministre a présenté un exposé global sur les services fournis par l'Algérie sur "les plans logistique et humanitaire en vue de garantir la prise en charge médicale nécessaire pour les réfugiés sahraouis et les réfugiés africains provenant des pays du Sahel via les frontières sud".

Dans le même sillage, M. Saihi a mis en exergue "l'engagement continu et constant de l'Algérie à fournir les services de base pour les réfugiés, y compris les services sanitaires en dispensant un traitement global aux réfugiés traversant ses frontières".

Outre "le renforcement de la coordination bilatérale entre le ministère de la Santé et les organisations onusiennes afin de renforcer la prise en charge des réfugiés en général", le ministre a proposé "la création de centres de traitement et de vaccination dans les pays du Sahel qui connaissent un déficit en matière de soins médicaux, à travers une assistance logistique et médicale fournie par les organisations onusiennes leur permettant de prendre en charge les réfugiés dans leur pays d'origine en leur assurant les vaccins nécessaires pour limiter les risques de maladies infectieuses et réduire les risques de transmission de ces maladies en cas de franchissement des frontières".

M. Saihi a souligné que "l'Algérie est prête à travailler dans ce cadre avec les Nations Unies et les pays du Sahel avec lesquels elle entretient des relations étroites".

De son côté, éle responsable onusien a salué tous les efforts déployés par l'Algérie dans le cadre de la prise en charge des réfugiés, notamment sur le plan médical", indique le communiqué, affirmant que l'Algérie "est un modèle en la matière".

Il a rappelé à cet égard "les rapports onusiens qui ont mis en avant les grands efforts déployés en faveur de la prise en charge sanitaire des réfugiés, saluant cette approche humanitaire dans le traitement des réfugiés", selon la même source.