Le tragique événement survenu le 1er décembre lors de la finale de football entre N'Zérékoré et Labé, qui a coûté la vie à 56 personnes, principalement des adolescents, est un cri d'alarme que notre nation ne peut ignorer.

Ce drame, qui aurait pu être évité, met en lumière les défaillances criantes de notre État et la malhonnêteté de certains de ses cadres, plus préoccupés par leurs intérêts personnels que par le bien-être de la population.

Le tournoi de football, couronné par le Trophée Général Mamadi Doumbouya, n'est rien d'autre qu'une campagne déguisée pour soutenir une candidature aux élections à venir. Alors que le Général Mamadi Doumbouya avait promis que les membres des organes de transition ne seraient pas candidats, la réalité est tout autre. Ce tournoi, financé à coup de milliards de francs guinéens, a été orchestré par des individus corrompus qui excellent dans la démagogie et la flagornerie. Ces « filous de la République » ont su manipuler le discours pour faire croire au Président qu'il était le sauveur tant attendu, alors que les Guinéens, depuis 1958, aspirent à un véritable changement.

Il est inacceptable que, dans un pays où les infrastructures sportives sont inexistantes et où les besoins fondamentaux tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité demeurent insatisfaits, des sommes colossales soient gaspillées dans des événements qui ne servent qu'à flatter l'ego de quelques-uns. Ce tournoi, loin de promouvoir l'unité et la cohésion sociale, a révélé l'inefficacité d'un système qui privilégie les apparences au détriment de la réalité.

Le drame de N'Zérékoré est un révélateur des priorités mal placées de notre gouvernement. Au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes qui minent notre société, certains préfèrent organiser des spectacles éphémères, tout en vidant les caisses de l'État. Les familles endeuillées, les blessés et la population guinéenne méritent mieux que des promesses creuses et des tournois basés sur la démagogie.

Il est temps que les responsables rendent des comptes et que la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie. Les Guinéens ne doivent plus être les victimes d'un système qui ne pense qu'à ses propres intérêts. La sécurité et le bien-être de la population doivent primer sur les ambitions personnelles. Il est impératif de repenser notre approche du sport et de la gouvernance, en plaçant l'humain au coeur des préoccupations.

Le peuple de Guinée doit ouvrir les yeux pour exiger un changement véritable, pour que des drames comme celui de N'Zérékoré ne se reproduisent plus jamais. La dignité et la vie de nos concitoyens ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de l'ambition politique et de la corruption.