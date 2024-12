Maroc: M. Zidane - Le ministère mobilisé pour accroître le taux d'investissement des Marocains du monde

Rabat — Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a affirmé, lundi à Rabat, que son département est "engagé et mobilisé" de manière interactive et continue pour accroître le taux d'investissement des Marocains du monde, notamment dans les secteurs productifs.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Zidane a indiqué que l'action du ministère dans ce domaine repose sur deux axes principaux, dont le renforcement de la communication avec les Marocains du monde pour les informer des opportunités d'investissement dans leur pays d'origine et des incitations offertes par la nouvelle Charte de l'investissement.

"À cet égard, nous sommes en contact permanent avec des milliers d'investisseurs Marocains résidant à l'étranger, dans plus de 20 pays, couvrant plusieurs secteurs économiques prometteurs. Nous organisons également des rencontres avec eux lors de chaque roadshow, la dernière en date étant celle au Japon et en Corée", a-t-il fait savoir.

S'agissant du deuxième axe, il porte, selon le ministre, sur le renforcement des structures d'accueil, d'orientation et d'accompagnement au niveau de l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et des Centres Régionaux d'Investissement (CRI).

En outre, M. Zidane a salué le rôle important des Marocains du monde dans le développement social et économique du Maroc, ajoutant que, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement a créé le comité thématique de la promotion de l'investissement des Marocains du monde, lequel a élaboré un plan d'action adapté aux besoins de cette catégorie.

En réponse à une autre question sur les défis de l'écosystème d'investissement, le ministre a expliqué que la stratégie gouvernementale pour renforcer cet écosystème repose sur trois axes principaux. Le premier vise à "créer un consensus autour d'objectifs communs selon les dimensions régionale et sectorielle, ainsi qu'à renforcer la convergence pour stimuler l'investissement et surmonter les obstacles".

Le deuxième axe porte sur cinq chantiers stratégiques relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de la nouvelle Charte de l'investissement à travers l'activation des dispositifs de soutien à l'investissement, l'attraction des investisseurs nationaux et internationaux, le renforcement du partenariat public-privé, la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la création de l'Observatoire national de l'investissement pour assurer le suivi de la réalisation des objectifs en la matière.

Quant au troisième axe, il concerne l'instauration d'une gouvernance unifiée et décentralisée de l'investissement.