Cote d'Ivoire: Journée internationale des personnes handicapées - Vers un leadership inclusif et durable des concernés

En ce 3 décembre 2024, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 32e Journée internationale des personnes handicapées (JIPH). Depuis 1992, cette journée symbolise une avancée significative dans la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, avec pour objectif de promouvoir leur inclusion dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique.

Le thème retenu pour cette édition, « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », reflète l'urgence de repenser les notions de leadership et d'inclusion dans une société en quête d'équité, de justice et de durabilité.

Lors de son allocution, M. le Président du Conseil d'administration de la Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (CAPH-CI) a souligné que le leadership des personnes handicapées ne doit pas se limiter à des rôles symboliques. Il s'agit de reconnaître leur résilience, leur créativité et leur capacité à surmonter les obstacles pour contribuer pleinement au développement de leurs communautés et à la construction d'un monde inclusif.

Malgré les progrès réalisés, les personnes handicapées continuent de faire face à d'importants obstacles : discrimination, stéréotypes, manque d'opportunités et accès limité aux services publics. En Côte d'Ivoire, près de 4 millions de personnes en situation de handicap ressentent les effets des progrès insuffisants dans la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). À l'échelle mondiale, seules 15 % des cibles des ODD sont en voie d'être atteintes, une réalité qui impacte davantage les populations les plus vulnérables.

Le président de la CAPH-CI a rappelé que l'inclusion véritable passe par une série d'actions concrètes, parmi lesquelles, il faut améliorer l'accès à une éducation et une formation adaptées pour développer les compétences en leadership des personnes handicapées ; mettre en place des programmes de mentorat et de soutien pour accompagner les jeunes dans leur parcours ; garantir l'accessibilité des espaces physiques et numériques, en faisant de l'accessibilité un droit fondamental et non un luxe ; assurer une représentation réelle dans les instances décisionnelles, allant au-delà des rôles symboliques pour des positions stratégiques ; changer les mentalités à travers des campagnes de sensibilisation, afin de déconstruire les préjugés et promouvoir une société plus inclusive.

Pour le CAPH-CI, il est essentiel que les personnes handicapées soient reconnues comme des acteurs essentiels dans la réalisation d'un avenir inclusif et durable. Leur participation active dans les processus décisionnels est cruciale pour construire une Côte d'Ivoire où personne n'est laissé de côté.

Le président a conclu en invitant tous les Ivoiriens à s'engager pour lever les barrières et ouvrir des opportunités aux personnes handicapées :

« Un avenir inclusif et durable commence par une inclusion véritable des personnes handicapées. Ensemble, ouvrons la voie ! Vive une Côte d'Ivoire solidaire et inclusive ! »