Angola: La visite de Joe Biden démontre la capacité d'interaction de l'État angolais

Ndalatando (Angola) — Le professeur universitaire João Francisco a déclaré mardi, à Ndalatando, province de Cuanza-Norte, que la visite de Joe Biden en Angola démontre une grande capacité de négociation et d'interaction de l'État angolais, en particulier du Président João Lourenço.

L'interlocuteur de l'ANGOP a souligné que, dans le domaine de la Science et Stratégie, cette visite est le résultat de la grande capacité de négociation des autorités angolaises. "Le Président João Lourenço et ses collaborateurs ont réussi à négocier une visite si importante et historique qui ajoutera beaucoup de valeur à l'Angola, du point de vue des relations internationales", a affirmé João Francisco. "Aujourd'hui, l'interaction avec des pays comme les États-Unis marque un début précis vers une plus grande visibilité mondiale", a-t-il déclaré.

Selon le professeur, à travers cette visite, l'Angola est et continuera à apparaître dans le monde entier, car tous les regards sont tournés vers le pays", a-t-il souligné. Il s'agit, a-t-il soutenu, d'une étape importante et marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Angola et son affirmation dans le contexte des nations. Egalement professeur à l'Institut Supérieur Polytechnique International d'Angola, cette visite est également importante car c'est la première de Joe Biden dans un pays africain depuis son entrée en fonction en tant que président des États-Unis.

A la question de savoir si ce rapprochement avec les États-Unis n'affecterait pas les relations avec d'autres nations, João Francisco a expliqué que l'Angola et le président João Lourenço disposent d'une grande capacité de négociation, ce qui est très important en termes de relations internationales. Avec cette grande capacité d'interaction, a-t-il soutenu, l'Angola tire profit dans le contexte des relations internationales. Le Président Joe Biden se trouve depuis lundi en Angola pour une visite de trois jours visant à renforcer la coopération bilatérale.

Outre la rencontre avec le Président angolais, qui se déroule actuellement au Palais Présidentiel, à Cidade Alta, Joe Bidin prévoit également une visite au Musée de l'esclavage. Son agenda de mercredi prévoit un voyage dans la province de Benguela pour visiter l'usine de transformation alimentaire du Grupo Angolano Carrinho et une visite au Port de Lobito, une infrastructure importante du Corridor de Lobido.