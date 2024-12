Angola: La visite de Joe Biden ouvre de nouvelles perspectives d'investissement pour le pays

Huambo (Angola) — L'économiste António Feliciano Braça a déclaré mardi que la visite du Président Joe Biden représente, en quelque sorte, une étape importante dans la reformulation des relations politiques et, surtout, économiques, car elle ouvrira de nouvelles perspectives d'investissement pour l'Angola.

Le président des États-Unis d'Amérique a entamé lundi (02) une visite d'État de trois jours en Angola, qui comprend une rencontre avec le Président João Lourenço et un voyage dans la province de Benguela, siège du Corridor de Lobito, qui comprend les régions de Huambo, Bié et Moxico.

Se confiant à l'Angop, à propos de la visite de l'homme d'État américain, l'économiste a indiqué que la présence de Joe Biden renforcera les relations bilatérales avec l'Angola et l'Afrique, en général, en termes d'échanges politiques et surtout économiques.

Il a souligné qu'il s'agit de la nation la plus influente au monde dans les dimensions politique, économique et, surtout, industrielle, avec une influence et une représentation dans presque toutes les régions du monde, avec le Pprésident Joe Biden comme point culminant de la gestion économique de l'État américain.

António Feliciano Braça a rappelé que dans le circuit économique, il existe des entités telles que l'État, les entreprises, les banques et les familles, mais parmi elles, la plus importante est celle qui se trouve à l'étranger, c'est pourquoi aucun pays ne vit seul, y compris les États-Unis d'Amérique, qui ont besoin d'interagir avec les autres pour maintenir leur hégémonie.

C'est pourquoi, a-t-il souligné, avec la visite du Président Joe Biden, les Américains investiront en Angola, généreront des emplois et rendront l'économie locale autosuffisante, grâce au partenariat et aux différents accords avec des entreprises des États-Unis d'Amérique.

Il a souligné le Corridor de Lobito comme un point clé dans les relations entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, car il relie un océan à l'autre et permet la circulation de certains produits exploités dans les pays voisins de l'Angola, notamment la République démocratique du Congo et la Zambie.

Il a mentionné qu'il s'agit d'un investissement dans le chemin de fer angolais qui facilitera le transport de certains produits d'intérêt américain et permettra la croissance économique nationale.

Il a signalé qu'au niveau politique, du point de vue le plus élevé, on prévoit un ensemble de perspectives économiques et politiques qui produiront bientôt les résultats recommandés, en termes de développement et de relance de l'économie nationale.

Relations bilatérales

L'Angola et les États-Unis sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une croissance notable au cours des 30 dernières années, permettant la signature de divers instruments juridiques dans les domaines social, commercial et des affaires.

En 2023, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Angola ont totalisé environ 1,77 milliard de dollars, faisant de l'Angola le quatrième partenaire commercial de Washington en Afrique subsaharienne.

L'Angola et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques formelles en 1993.