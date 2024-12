Angola: Joe Biden arrive au Palais présidentiel

Luanda — Le président américain, Joe Biden, se trouve déjà au Palais présidentiel de Cidade Alta, à Luanda, pour une rencontre avec son homologue João Lourenço, dans le cadre de la visite d'État axée sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.

À son arrivée, Joe Biden a été reçu avec les honneurs militaires et les salutations de bienvenue du Président João Lourenço, suivis du chant des hymnes des pays par l'orchestre de la présidence.

Lors de la réunion, les deux présidents auront l'occasion d'évaluer l'efficacité des accords existants et de projeter de nouveaux domaines d'investissement, en impliquant notamment le secteur privé.

Tout au long de sa visite, Joe Biden devrait faire plusieurs annonces concernant le Corridor doeLobito, mais aussi dans des domaines comme la santé, la sécurité alimentaire ou l'agroalimentaire.

Il s'agit de la première visite officielle d'un homme d'État américain en Angola, qui vise à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

L'Angola et les États-Unis travaillent pour surmonter un ensemble de défis urgents et critiques, tels que l'amélioration des infrastructures en Afrique et l'augmentation des opportunités économiques et du développement durable sur le continent.

L'expansion des technologies et de la coopération scientifique, le renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire sont également d'autres priorités définies par les partenaires.

Après la réunion bilatérale, Joe Biden se rendra au Musée de l'Esclavage, où il prononcera un discours pour souligner la force durable et la pertinence des relations des États-Unis avec l'Angola et l'Afrique en général, et face à un large éventail de défis globaux.

Situé à Morro da Cruz, dans la ville de Luanda, le Musée national de l'esclavage est un important site du patrimoine culturel angolais dédié à la préservation de la mémoire collective des 500 ans d'esclavage auquel les Angolais ont été soumis.

Mercredi, l'homme d'État américain se rendra dans la province de Benguela pour connaître l'usine de transformation alimentaire du Grupo Carrinho, en plus de visiter le Port de Lobito, une infrastructure importante du Corridor de Lobito.

Fondé le 24 mars 1928, le Port de Lobito est l'un des plus grands complexes portuaires du pays.

L'agenda du président Joe Biden à Benguela comprend également la participation au Forum des affaires Angola-États-Unis.

La visite d'État de Joe Biden en Angola suscite une grande attention internationale, avec plus de 180 journalistes étrangers qui suivent l'événement.

C'est la dernière à l'étranger pour le Président américain Joe Biden, qui a affirmé que "le pays est le partenaire le plus important des États-Unis d'Amérique sur le continent africain".

L'arrivée de João Lourenço au gouvernement en 2017 a entraîné une redéfinition des priorités du pays en termes de relations avec les principales puissances mondiales, avec un rapprochement plus ouvert envers les États-Unis.

L'Angola et les États-Unis sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une croissance notable au cours des 30 dernières années, permettant la signature de divers instruments juridiques dans les domaines social, commercial et des affaires.

En 2023, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Angola ont totalisé environ 1,77 milliard de dollars, faisant de l'Angola le quatrième partenaire commercial de Washington en Afrique subsaharienne.

L'Angola et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques formelles en 1993.