Angola: Le partenariat stratégique au centre de la rencontre entre João Lourenço et Joe Biden

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, rencontre, au Palais Présidentiel, son homologue américain Joe Biden, dans le cadre de sa visite officielle, qui place la consolidation du partenariat stratégique au centre de l'agenda.

Les deux pays s'efforcent de surmonter un ensemble de défis urgents et critiques, tels que l'amélioration des infrastructures en Afrique et l'augmentation des opportunités économiques et du développement durable sur le continent.

L'expansion des technologies et de la coopération scientifique, le renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire sont d'autres priorités définies.

Dans l'interview qu'il a accordée il y a quelques jours au New York Times, le Chef de l'État angolais a souligné que la visite de Joe Biden vient ouvrir le chemin pour l'investissement américain en Angola.

Lors de la réunion, les deux présidents auront l'occasion d'évaluer l'efficacité des accords existants et de projeter de nouveaux domaines d'investissement, impliquant avant tout le secteur privé.

La réunion des chefs d'État a lieu simultanément à celle entre les délégations gouvernementales des deux pays, pour discuter des nouvelles orientations de la coopération bilatérale.

Il s'agit de la première visite officielle d'un homme d'État américain en Angola et vise à renforcer les relations entre les deux pays, en abordant des sujets tels que la sécurité, la santé et le développement économique, y compris des partenariats tels que le Corridor de Lobito.

Pourtant, João Lourenço et Joe Biden s'étaient déjà rencontrés, en novembre 2023, à la Maison Blanche, à Washington.

On espère, avec cette mission d'État, que les deux pays trouveront des plates-formes d'entente adaptées à la réalité de leurs peuples respectifs, capables d'approfondir les avantages mutuels et de diversifier la coopération existante.

Voie de l'investissement privé américain en Angola.

"On a constaté, au fil des décennies, que les investissements américains se concentrent davantage sur le secteur pétrolier et nous espérons qu'avec cette visite, il y aura une plus grande diversification des investissements privés américains en Angola", a-t-il indiqué.

L'agenda de ce mardi de Joe Biden comprend également une visite au Musée de l'Esclavage, où il prononcera un discours pour souligner la force durable et la pertinence des relations américaines avec l'Angola et l'Afrique et la confrontation à un large éventail de défis mondiaux.

L'Angola et les États-Unis sont des partenaires stratégiques depuis 1993, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une croissance notable au cours des 30 dernières années et qui ont conduit à la signature de plusieurs instruments juridiques dans les domaines social et commercial.