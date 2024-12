Angola: LAR vise de lourds investissements pour améliorer des infrastructures ferroviaires

Lobito (Angola) — Le consortium Lobito Atlantic Railway négocie un investissement d'environ cinq cents millions de dollars pour améliorer les infrastructures du Chemin de Fer de Benguela.

Dans une interview accordée à la Télévision Publique d'Angola, son responsable des opérations, Nicolas Régua, a déclaré que le consortium mobilisait à cet effet des financements auprès de la banque américaine DFC et de la banque sud-africaine DBEC. "Nous finalisons les documents et espérons conclure l'année prochaine", a-t-il indiqué.

Selon le responsable, l'investissement sera plus accentué au cours des trois premières années, des 30 ans du contrat paraphé avec le Gouvernement angolais. Il a expliqué que les investissements se concentreront sur le matériel roulant, principalement les wagons.

"Nous avons déjà signé un contrat pour acquérir 450 wagons et certains d'entre eux sont déjà arrivés à Lobito et la semaine prochaine nous ferons le premier train avec eux", a-t-il informé. "Nous envisageons d'augmenter la capacité journalière des trains jusqu'à 50 wagons et d'investir dans les croisements de lignes", a-t-il estimé.

Les ponts, les nouvelles gares, l'entretien de la voie ferrée et l'application d'une signalisation moderne figurent également sur la liste des investissements. Interrogé sur les marchandises déjà traitées depuis le début des opérations, le 25 janvier dernier, il a révélé que 40 mille tonnes de marchandises diverses ont déjà été expédiées vers le marché international et 60 mille tonnes vers le marché intérieur. Il s'agit principalement de cuivre provenant de la République démocratique du Congo et de soufre que ce pays importe pour la production de cuivre.

Concernant la destination des exportations, il a évoqué les États-Unis d'Amérique (où une expédition a déjà été effectuée) et l'Asie. Concernant l'influence de l'arrivée du Président Joe Biden en Angola, il a déclaré que LAR entretient de bonnes relations avec la banque américaine DFC. "On parlera beaucoup du Corridor de Lobito, qui impliquera également l'agriculture", a-t-il ajouté.

Pour Nicolas Régua, les hommes d'affaires angolais contribueront à développer l'économie le long du Corridor de Lobito. "LAR sera prêt à apporter son aide avec un transport rapide et efficace", a-t-il conclu.

Lobito Atlantic Railway (LAR) est un consortium formé par les sociétés Vecturis, Trafigura et Mota Engil, gestionnaire des infrastructures ferroviaires et portuaires du Corridor de Lobito pour une durée de 30 ans. Il assume également l'exploitation et l'entretien de l'une des lignes ferroviaires les plus étendues et les plus importantes de la région africaine, en plus du terminal minier du Port de Lobito.

Fort d'un engagement ferme en faveur du développement économique et social, LAR opère le long de 1 289 km de ligne ferroviaire qui relie le Port de Lobito à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC). Cette route est importante pour l'exportation et l'importation de marchandises, facilitées par le terminal minéralier du Port de Lobito.