Angola: L'avenir du monde est en Afrique - Joe Biden

Luanda — Le président américain Joe Biden a déclaré mardi que l'avenir du monde réside en Afrique.

Joe Biden s'exprimait à l'ouverture des pourparlers officiels entre les gouvernements angolais et américain, dans le cadre de sa visite de 72 heures dans le pays. Il a dit que cette déclaration n'est pas une hyperbole, car dans 20 ans, un continent comptant un milliard d'habitants et une grande diversité connaîtra le succès.

Ces déclarations, a-t-il expliqué, ne proviennent pas d'efforts égoïstes et altruistes, soulignant que si les Africains réussissent, "nous réussirons aussi". Il a remercié pour l'accueil et a assuré son homologue, João Lourenço, de la solidité des relations entre l'Angola et les États-Unis.

"Les États-Unis sont absolument dévoués à l'Afrique et le témoignage de tout cela est ce que je vous ai dit publiquement lorsque j'étais auparavant avec le Président", a-t-il réitéré.

D'autre part, il a affirmé qu'il envisageait de discuter avec l'Angola "de la façon dont la démocratie produit des résultats pour les gens, car sans cela, les gens ne peuvent pas ressentir la démocratie".

Au deuxième jour de sa visite, Joe Biden a été reçu avec les honneurs militaires et les salutations de bienvenue du chef de l'État angolais, João Lourenço, suivis des hymnes des deux pays, interprétés par l'orchestre de la présidence.

Lors de la réunion, les hommes d'État évaluent, entre autres, l'efficacité des accords existants et projettent de nouveaux domaines d'investissement, en impliquant notamment le secteur privé.

Tout au long de sa visite, Joe Biden devrait faire plusieurs annonces sur le Corridor de Lobito, mais aussi sur des domaines comme la santé, la sécurité alimentaire ou l'agroalimentaire.

Il s'agit de la première visite officielle d'un homme d'État américain en Angola et vise à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

L'Angola et les États-Unis travaillent pour surmonter un ensemble de défis urgents et critiques, tels que l'amélioration des infrastructures en Afrique et l'augmentation des opportunités économiques et du développement durable.

L'expansion des technologies et de la coopération scientifique, le renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire sont également d'autres priorités définies par les partenaires.