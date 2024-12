Angola: Le PR veut renforcer la coopération dans le domaine militaire avec les USA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a préconisé mardi le renforcement de la coopération dans le secteur de la défense et de la sécurité avec les États-Unis d'Amérique (USA).

Intervenant à l'ouverture des négociations entre les délégations de l'Angola et des États-Unis, en présence de son homologue américain, Joe Biden, le Chef de l'État angolais a déclaré qu'il souhaitait voir une coopération accrue dans ce domaine, notamment dans l'accès aux écoles et académies militaires, dans la formation militaire en Angola, ainsi que dans la réalisation d'exercices militaires davantage conjoints.

Le Président João Lourenço souhaite également une coopération accrue dans les programmes de sécurité maritime visant à protéger le golfe de Guinée et l'Atlantique Sud, ainsi que dans le programme de rééquipement et de modernisation des forces armées angolaises.

D'autre part, il a indiqué que d'importants projets d'investissement public sont en cours, avec le financement d'Eximbank, de Citi Capital et de la Société financière de développement international (IDFC), avec des entreprises américaines comme Africel, MFA Energy, Crowbridge, Gates Air, entre autres.

Il a également souligné les investissements des compagnies pétrolières Chevron et ESO, présentes en Angola depuis plusieurs décennies, ainsi que de nombreuses sociétés américaines fournissant des services dans le secteur pétrolier.

Avec l'entreprise Amer-con, a expliqué le Chef de l'État, l'Angola travaille à la construction de silos à grains et de points de collecte sur des plates-formes et des parcs le long du Corridor de Lobito et d'autres points considérés comme des greniers potentiels du pays dans le contexte de la sécurité alimentaire.

En ce qui concerne le secteur de la santé, il a souligné que la coopération avec l'USAID, GAVI et le Fonds mondial, l'Angola a grandement bénéficié des programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, le VIH-SIDA, le COVID-19, ainsi que du programme de chirurgie robotique, qui commence à devenir une réalité en Angola, en partenariat avec le célèbre hôpital de la ville d'Orlando, en Floride.

João Lourenço a également exprimé le souhait de voir les investisseurs américains impliqués dans la construction de lignes de transport d'énergie à haute tension, dans le cadre du régime de partenariat public-privé pour les pays d'Afrique australe, notamment pour la région de Copperbelt, en Zambie, ainsi qu'en RDC et en Namibie, connectant le réseau électrique des pays de la SADC.

Il a dit que le projet ANGOSAT 2 travaille avec la NASA et Maxar dans l'acquisition d'images satellites à haute résolution pour la surveillance des catastrophes naturelles, notamment dans la mise en oeuvre de notre Programme de Lutte contre les Effets de la Sécheresse dans le Sud de l'Angola PCESSA.

Au cours de son intervention, nous avons salué le fait qu'en juin 2025, Luanda accueillera le Sommet États-Unis/Afrique, qui réunira des hommes politiques, des hommes d'affaires, des universitaires et la société civile américaine et africaine pour parler d'affaires, d'histoire, de culture, en bref, d'intérêts croisés.

Il a, d'autre part, souligné que la vision et l'engagement de son homologue pour le succès du Corridor de Lobito, ainsi que sa contribution au programme de transition énergétique, avec la construction de parcs solaires dans le sud de l'Angola, resteront toujours dans les mémoires comme étant une grande contribution à la sécurité alimentaire et énergétique, au développement économique et social de l'Angola et de la région australe de l'Afrique.

Le Président Joe Biden se trouve depuis lundi en Angola pour une visite de trois jours, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Il s'agit d'une visite historique, car c'est la première d'un Président américain en Angola.

Dans le cadre du programme, Biden visitera plus tard dans la journée le Musée de l'Esclavage, où il prononcera un discours pour souligner la force durable et la pertinence des relations des États-Unis avec l'Angola et l'Afrique en général, face à un large éventail de défis mondiaux.

Mercredi, Joe Biden se rendra dans la province de Benguela, où il découvrira l'usine du Grupo Carrinho, ainsi que le Port de Lobito, une infrastructure importante du Corridor de Lobito.