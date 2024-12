Maroc: Le tourisme culturel constitue 69% de la capacité d'hébergement totale au pays (ministre)

Rabat — Le tourisme culturel constitue 69% de la capacité d'hébergement totale au Maroc et attire 84% des visiteurs internationaux, a indiqué lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

"Le tourisme des anciennes médinas revêt aujourd'hui une grande importance, car il s'inscrit dans le cadre du tourisme culturel, qui connait un fort attrait", a souligné Mme Ammor dans une réponse à une question orale du groupe du Rassemblement national des indépendants sur "le développement du tourisme dans les anciennes médinas".

Eu égard son importance cruciale, la feuille de route 2023-2026 du tourisme a consacré à ce type de tourisme une filière spécifique parmi les neuf filières thématiques, a-t-elle rappelé, notant qu'il est également concerné par les autres filières transverses à savoir l'artisanat et le savoir-faire local, les festivals et moussems, ainsi que la gastronomie et les produits du terroir.

Dans ce sens, Mme Ammor a fait savoir que plusieurs programmes ont été mis en place dans le but de soutenir le produit culturel marocain, notamment le programme de réhabilitation et de mise en valeur de huit anciennes médinas, à savoir Marrakech, Essaouira, Fès, Meknès, Rabat, Salé, Tétouan et Tanger.

Cette réhabilitation ne se limite pas aux infrastructures, mais comprend également la gestion et l'animation, visant à renforcer l'attractivité de ces villes auprès de toutes les catégories de touristes, qu'ils soient marocains ou étrangers, a-t-elle précisé.

La ministre a, en outre, mentionné la mise en place d'un programme de diversification de l'offre touristique et d'animation à Ouarzazate, en partenariat avec les acteurs locaux, et l'accélération du développement d'un produit touristique authentique à travers un programme de transformation des Ksours en hôtels à forte identité culturelle.