Burkina Faso: COP16 à Riyad - L'urgence d'agir pour sauver la terre

« Notre terre. Notre avenir ». C'est sous ce thème qu'est placée, la 16e session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). La cérémonie d'ouverture a eu lieu, le lundi 2 décembre 2024 à Riyad en Arabie Saoudite. Une cérémonie au cours de laquelle a pris part le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement Roger Baro.

Jusqu'au 13 décembre prochain, la COP16 sera le cadre idéal pour le Burkina Faso à travers sa délégation de partager ses grandes initiatives en matière de bonne pratique de lutte contre la désertification. Il est prévu entre autres des panels, des déclarations et des expositions. Egalement, la délégation qui se compose des structures attachées du ministère, telles que l'initiative de la Grande Muraille verte, de la société civile, des partenaires techniques, tels que les ONG et des opérateurs privés va apprendre des autres pour assurer une bonne gestion de la terre.

L'ouverture de la cérémonie a été jalonnée d'une série de discours parmi lesquels celui du Secrétaire exécutif de la CNULCD Ibrahim Thiaw qui a fait le diagnostic de la planète. Selon lui, la planète est rendue malade par la dégradation des terres. Près de 40% de son corps est déjà affecté.

La maladie progresse à un rythme effrayant. Chaque année, des terres saines dont la surface fait la taille de l'Égypte sont infestées. Alors que son immunité baisse, des virus opportunistes provoquent un cocktail épidémique inédit : sécheresses, tempêtes et poussières de sables, pénuries d'eau ; le tout exacerbé par le changement climatique et la perte de la biodiversité.

«Ce décor, aussi lugubre qu'il puisse paraître, pourrait cependant être perçu comme un verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Nous disposons de vaccins et d'outils de traitement accessibles à un prix raisonnable. Il ne s'agit pas seulement de la troisième et dernière COP sous ma direction. C'est un moment charnière», a-t-il interpellé. Tout en rendant hommage au Royaume d'Arabie saoudite pour sa vision et son leadership dans l'élévation du programme mondial de restauration des terres et de résilience à la sécheresse ; que ce soit à travers le G20, l'Initiative verte saoudienne ou, plus récemment, l'Initiative verte du Moyen-Orient, il a indiqué que l'appel de la CNULCD à lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse n'est plus un murmure, mais l'urgence d'agir.

Pour rappel, la COP16 est la plus grande conférence des Nations Unies sur la terre à ce jour, et la première COP de la CNULCD organisée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui connaît de première main les impacts de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse. Au cours de la cérémonie, le président de la COP15 de la CNULCD, l'Ivoirien Alain-Richard Donwahi, a passé le témoin au Saoudien Al-Fadli qui est désormais à la tête de la COP16.