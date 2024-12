Congo-Kinshasa: Projet Grand Inga - La société civile et les communautés locales exigent un dialogue inclusif

Dans un atelier sous la facilitation de la Coalition d'ONG pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap), la société civile et les communautés locales ont redéfini leurs attentes et les actions nécessaires afin de rendre ce projet hydroélectrique véritablement bénéfique pour les populations locales et pour la RDC dans son ensemble.

Les organisations de la société civile (OSC) du Kongo-central, accompagnées de leurs homologues nationales et des experts de la province, ont tenu, le 2 décembre, au chef-lieu de leur province, Matadi, un atelier basé sur des récentes évolutions dans le projet Grand Inga, qui a permis d'analyser l'évolution de ce projet pharaonique. L'activité, facilitée par la Corap, a permis de relever les défis auxquels sont confrontées les communautés locales et d'exprimer des revendications et recommandations fondamentales. Cet atelier a été un moment clé pour redéfinir les attentes et les actions nécessaires afin de rendre le projet Grand Inga véritablement bénéfique pour les populations locales et pour la RDC dans son ensemble.

Dans leurs discussions, les participants ont relevé une multiplication des visites de délégations internationales et locales à Inga et dans les environs, mais aussi un manque de vision claire du gouvernement congolais concernant le développement énergétique de la RDC, notamment autour du projet Grand Inga. Selon ces ONG et les communautés locales, en effet, les promesses des différentes délégations ont souvent laissé place à des déceptions, notamment en matière de création d'emplois et de développement infrastructurel. Celles-ci ont également relevé un déficit de communication dans le chef des institutions en charge du projet, telles que l'Agence pour le développement et la promotion du projet Inga (ADPI-RDC), isolant ainsi les populations locales et toute la communauté des informations essentielles.

Des recommandations claires

Dans le nombre de recommandations formulées à l'endroit des dirigeants, les communautés locales ont notamment réclamé l'indemnisation des victimes des projets Inga 1 et 2, la participation dans les études d'impacts, et la levée des restrictions sur l'accès des ONG au site d'Inga. Elles ont également exigé un pourcentage de la production énergétique pour les enfants des ayants droit coutumiers.

Les participants ont également formulé plusieurs autres recommandations dont une audience auprès du chef de l'État pour présenter les préoccupations des communautés, la publication des traités et mémorandums d'ententes liés au projet, ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation impliquant toutes les parties prenantes. Pour ces ONG et les communautés locales, la priorité étant d'assurer un développement énergétique durable et inclusif, respectueux des droits des communautés locales.

Dans le cadre de leur travail, les OSC ont également exhorté au renforcement de la synergie entre elles, à un plaidoyer pour faire respecter les droits des communautés et garantir un développement qui ne mette pas en péril l'environnement et les conditions de vie des Congolais.