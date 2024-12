Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Plus de 48 millions de francs CFA pour soutenir les actions de MCPLC

48 588 000 FCFA ont été collectés au cours de la première édition de la soirée caritative « Elombé » organisée le 28 novembre par l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) dans le but de mettre en place des stratégies très efficaces pour lutter contre le diabète.

MCPLC a défendu ses projets auprès de ses partenaires pour faire reculer le diabète et a obtenu le soutien à des actions qu'elle entend mener. La mission consiste à pouvoir acheter un cabinet médical mobile, un camion d'une certaine taille doté d'une capacité à oeuvrer dans le sens de dépistage de la population et de la médication et financer une application digitale, le téléphone étant un élément important pour diffuser le message de sensibilisation au diabète. L'autre défi à relever consiste à financer une maison sport et santé dont la vocation est de prévenir les différents risques.

La présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) témoigne de son soutien à l'initiative de lever les fonds à la faveur de la lutte contre cette maladie. « Nous savons que le manque de ressources constitue pour de nombreuses personnes atteintes du diabète l'un des obstacles aux soins de qualité et, notamment, aux médicaments essentiels dont l'insuline. Il empêche l'atteinte de l'objectif lié à la couverture sanitaire universelle et de l'ODD 3 relatif à un meilleur état de santé et la promotion du bien-être. C'est pour cela que nous félicitons l'engagement et la détermination de l'association MCPLC pour cette initiative de mobilisation des ressources », a commenté Vincent Dossou Sodjinou.

La soirée qui s'inscrit dans la continuité de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la maladie, le 14 novembre, sur le thème « Diabète et bien-être », a, par ailleurs, permis à l'OMS de soutenir le plaidoyer pour promouvoir, au-delà du diabète, la prévention contre les maladies non transmissibles et transmissibles. « Ensemble, nous nous engageons à mobiliser suffisamment de ressources pour bâtir dans notre pays des stratégies de promotion de la santé en vue des communautés plus saines et plus résilientes aux problèmes de santé publique », a précisé le représentant de l'OMS.

Comme d'autres partenaires, le directeur général de NSIA a souhaité l'implication de tous pour faire reculer la maladie tout en mettant l'accent sur l'activité physique comme moyen de prévention.« Nous savons que la situation est critique, mais comme nous l'avons prouvé avec la Traversée du Mayombe, nous croyons que l'on peut inverser la tendance. A NSIA, nous avons décidé de ne pas être de simples spectateurs de ce phénomène, mais des acteurs du changement. Levons-nous, marchons et faisons reculer le diabète », a souligné Joël Ellah Kouassi. « Je vous invite à rejoindre cette aventure, à participer à cette grande marche solidaire. Marchons ensemble, levons-nous contre cette maladie qui nous touche tous de près ou de loin. Avec votre soutien, nous serons plus forts, plus nombreux et ensemble, nous ferons reculer le diabète », a-t-il ajouté.

Avis partagé par la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor de cette première édition. Jude Ondonda, son directeur amont, a lancé un appel à non seulement soutenir financièrement cette association à travers les dons qui, selon lui, « contribueront à financer les actions de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement, mais aussi à relayer cette cause « autour de nous pour que cette impulsion donnée par cette association devienne un mouvement collectif, durable et puissant. »

La SNPC estime que le diabète est un combat de chaque instant qui ne connaît ni de frontière géographique ni de distinction sociale. « Nous réitérons notre engagement à contribuer à la santé de tous en accompagnant cette soirée caritative dédiée à la lutte contre le diabète. Cette soirée se doit être un appel à l'action collective. Ensemble, nous avons la capacité de transformer le projet de l'association MCPLC en un véritable tremplin pour sensibiliser et accompagner les personnes souffrant de cette maladie », a souhaité le représentant de la SNPC.