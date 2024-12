Congo-Brazzaville: Décentralisation - Chris Mburu réitère le soutien du système des Nations Unies au pays

Arrivé au terme de son mandat après cinq ans d'exercice, le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu, a fait le 2 décembre ses adieux au ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé.

Lors de son échange avec le ministre délégué, Chris Mburu a rappelé qu'il a beaucoup apprécié et bien travaillé avec Juste Désiré Mondelé sur la décentralisation qui est un instrument de développement du pays et une composante très importante pour les Nations unies. Il a également rassuré son interlocuteur que le nouveau coordonnateur connaît déjà les priorités et en accéléra le rythme. « Quand on parle des objectifs de développement durable (ODD), nous avons la décentralisation au coeur. Tout le système des Nations unies a apprécié le travail du ministre et va continuer de soutenir ses efforts », a déclaré Chris Mburu, se félicitant des choix du gouvernement qui communique énormément avec les partenaires. « C'est facile si le gouvernement est très clair sur ses priorités. C'est facile pour le partenaire de l'appuyer là où le besoin se fait sentir », a-t-il poursuivi.

Pendant sa mission diplomatique en terre congolaise, Chris Mburu a sillonné le pays et s'est fait des amis qu'il va quitter le coeur serré. « Je me suis fait des amis, j'ai trouvé des officiels que je quitte avec le souvenir d'amis. J'ai pu traverser tout le pays...J'ai été inspiré par sa beauté et par l'accueil chaleureux que j'ai bénéficié de tous les Congolais. Je vais garder de très bons souvenirs du Congo. Si j'ai l'opportunité d'y revenir, je la prendrai très vite parce que ce pays m'a beaucoup attiré...J'ai passé de bons moments au Congo », a concédé le diplomate onusien qui s'apprête à quitter le Congo.

Le ministre Juste Désiré Mondelé garde, quant à lui, de Chris Mburu, le souvenir d'une personnalité qui a su casser parfois les codes protocolaires pour se rapprocher véritablement de ses partenaires. « Je l'ai souvent rencontré même à son domicile. Il est arrivé qu'il vienne à mon domicile, parfois en plein week-end, pour parler de la coopération ou de l'appui des agences du système des Nations unies au processus de décentralisation du Congo. Il a su casser les codes pour rapprocher les personnalités de l'exécutif, les citoyens et les cadres. On pouvait le reconnaître dans les rues de Brazzaville en pleine marche dominicale ou se promener avec son épouse. C'était un bel exemple d'humilité et de coopération qui fonctionne bien, lorsque les hommes se rapprochent et se parlent », retient le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local.

Selon lui, Chris Mburu a été un bon partenaire qui a posé les bases qu'il faudrait poursuivre. Juste Désiré Mondelé s'est, en effet, dit confiant de la poursuite des projets liés aux ODD. « 2030 c'est dans cinq ans et 29 jours aujourd'hui. On travaille ensemble avec le Programme des Nations unies pour le développement pour que le Congo soit bien positionné dans le cadre de la réalisation des ODD. Le but étant de nous mettre véritablement sur la route de l'agenda 2063 de l'Union africaine...», a-t-il conclu.