Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La Commission « Justice et Paix » salue la condamnation d'un officier des FARDC pour enlèvement

Dans un communiqué publié dimanche 1er décembre, la Commission Justice et paix de la province du Haut-Katanga, se dit satisfaite de la condamnation par la Cour militaire du Haut-Katanga, du colonel Ange Félix Mangwala et ses co-accusés dans le dossier de l'enlèvement d'un séminariste au grand séminaire de Lubumbashi et de spoliation d'une concession de l'Église Catholique dans cette province.

Cet officier des FARDC a écopé d'une peine de 20 ans de prison et 10 ans pour ses co-accusés. Dans ce document, la Commission félicite la Cour Militaire pour avoir dit le droit et estime que ce jugement est un signal fort pour servir de leçon à tous ceux qui s'aventurent à spolier et occuper illégalement la concession de Tshamalale et d'autres concessions de l'eglise Catholique du Gand-Katanga dans la capitale cuprifère.

Cependant, tout en saluant le verdict, elle se dit préoccupée par l'exécution effective de ce jugement d'autant plus qu'il en existe d'autres rendus par les Cours et tribunaux en faveur de l'Église Catholique du Katanga, mais qui n'ont jamais été appliqués.

C'est pour cette raison qu'elle plaide pour la démolition des maisons construites sur ce terrain non loti du grand séminaire afin de se sentir rassurée. Tout en encourageant la Justice, elle avertit qu'elle ne ménagera aucun effort pour dénoncer toute attitude de négligence et de complaisance dans l'exécution des jugements rendus en faveur de l'église Catholique du Katanga, ou encore toute tentative d'intimidation à son endroit ou à celui du personnel ecclésiastique.

Le 18 novembre dernier, un séminariste avait été enlevé pendant qu'il était dans la concession du grand séminaire de Tshamalale et amené dans un lieu tenu secret. Selon certains témoignages, au cours de cet incident, le colonel Ange Felix Mangwala Mpunga avait fait usage d'une arme à feu et incité ses complices à faire de même.