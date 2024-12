Congo-Kinshasa: Poursuite des combats entre les FARDC et le M23 à Lubero

Les combats se sont poursuivis pour la deuxième journée consécutive ce mardi 3 décembre entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et les FARDC dans les villages de Hutuwe et Matembe, situés à environ soixante kilomètres de Lubero-centre (Nord-Kivu). Selon des sources locales, ces affrontements interviennent après une accalmie observée lundi soir dans les villages de Kaseghe, Alimbongo et leurs environs.

La tension demeure vive à Hutuwe, un village situé à environ 23 kilomètres de Kanyabayonga, où de violents combats opposent les FARDC aux rebelles du M23. Selon l'armée, les rebelles tenteraient sans succès de contourner les positions des FARDC pour accéder au village d'Alimbongo.

Le lieutenant Reagan Mbuyi Kalonji, porte-parole des opérations au Front Nord, explique :

« Hier, les affrontements ont cessé aux environs de 16 heures ou 17 heures et ont repris ce matin, opposant toujours les FARDC aux forces de défense du Rwanda et à leurs alliés du M23. Cette fois-ci, les combats se concentrent principalement du côté de Hutuwe, où les FARDC fixent l'ennemi qui tente de percer certaines lignes de front. Je confirme que, jusqu'à présent, les lignes n'ont pas bougé : elles restent intactes et sous contrôle des FARDC. Ces positions incluent Matembe, les collines de Kasinga, les deux antennes et Hutuwe ».

Par ailleurs, des mouvements de population fuyant les zones de combat se poursuivent, rapportent des sources de la société civile. Ces mêmes sources indiquent que deux bombes larguées par les rebelles du M23 ont explosé à environ deux kilomètres de l'hôpital général d'Alimbongo sans causer de dégâts.

Par mesure de précaution, les malades internés à l'hôpital ont été évacués vers d'autres structures médicales éloignées des zones de combat.