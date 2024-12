Tunisie: « Discovering Tunisian Olive Oil » - Le pays séduit les acteurs sud-africains

À l'occasion de la Journée mondiale de l'olivier, célébrée le 26 novembre chaque année, le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a pris part à une initiative de valorisation de l'huile d'olive tunisienne organisée par l'Ambassade de Tunisie en Afrique du Sud. Placée sous le thème "Discovering Tunisian Olive Oil", cette manifestation a rassemblé des acteurs clés du secteur oléicole et des représentants institutionnels pour promouvoir l'excellence tunisienne.

Lors de son intervention, Imen Trabelsi, directrice marketing au Conseil oléicole international (COI), a présenté les activités du Conseil dans les pays producteurs et non producteurs. Elle a mis en lumière les atouts de la Tunisie, qui se distingue par sa capacité de production et une qualité mondialement reconnue de ses huiles d'olive.

Karima Bardaoui, ambassadrice de Tunisie à Pretoria, a souligné l'ancrage historique, culturel et économique de l'olivier et de l'huile d'olive en Tunisie. Elle a réaffirmé l'ambition de la Tunisie de diversifier ses partenariats économiques, notamment avec l'Afrique du Sud, en explorant de nouvelles opportunités de coopération commerciale et d'échange d'expertise.

De son côté, l'ambassadeur du Liban en Afrique du Sud, Kabbalan Frangieh, a rappelé la collaboration entre la Tunisie et le Liban pour l'adoption de la Journée mondiale de l'olivier par l'UNESCO. Ce partenariat reflète l'importance culturelle et symbolique de cet arbre millénaire pour les pays du bassin méditerranéen.

Wendy Peterson, présidente de l'Organisation sud-africaine de l'huile d'olive, a exprimé son enthousiasme pour un partenariat avec la Tunisie. Elle a souligné que l'expertise tunisienne dans la production et l'exportation pourrait grandement bénéficier au développement du secteur oléicole sud-africain.

Donnée Kruger, directrice générale de la branche Gauteng de l'agence de commerce et d'investissement de la région KwaZulu-Natal, a quant à elle assuré que l'Afrique du Sud dispose des infrastructures logistiques nécessaires pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

L'événement a également permis de mettre en avant les savoir-faire tunisiens à travers la projection de vidéos de producteurs et d'exportateurs, ainsi que l'organisation d'un stand dédié à des échantillons d'huile d'olive tunisienne. Ces initiatives ont permis de renforcer la visibilité des produits tunisiens et d'attirer l'intérêt des acteurs économiques sud-africains.