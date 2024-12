Tunisie: Conférence ministérielle en Egypte - Le pays réaffirme son soutien à l'aide humanitaire à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti a pris part, lundi, au Caire (Egypte), à la conférence ministérielle sur la réponse humanitaire à la Bande de Gaza.

La conférence a été l'occasion d'examiner les mesures logistiques urgentes et nécessaires pour permettre l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave des aides humanitaires aux palestiniens dans la bande de Gaza, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Dans son discours, le ministre a réaffirmé l'engagement et l'adhésion de la Tunisie à toute initiative internationale solidaire visant à alléger les souffrances du peuple palestinien, soulignant le soutien total de la Tunisie au peuple palestinien et à sa lutte pour recouvrer ses droits historiques légitimes, notamment l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods pour capitale.

Nafti a, en outre, salué les efforts continus des pays arabes et islamiques pour mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza et alléger les souffrances terribles et sans précédent du peuple palestinien frère, qui durent depuis plus d'un an.En marge de cette Conférence, le ministre des Affaires étrangères a tenu une série d'entretiens bilatéraux avec les chefs des délégations de l'Égypte, le Koweït, l'Italie, le Danemark, la France, le Japon et les Pays-Bas.

Au cours de ces rencontres, Nafti a mis l'accent sur les relations séculaires entre la Tunisie et ces pays, et la volonté de les développer dans divers domaines.