Tunisie: Tozeur ouvre ses portes au Salon International du Tourisme Saharien et Oasien

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, a inauguré ce matin la première édition du Salon International du Tourisme Saharien et Oasien (ISSOT), un événement majeur qui se tient à Tozeur du 3 au 5 décembre. Sous le slogan « Tourisme durable et responsable », ce salon se veut un carrefour incontournable pour les acteurs locaux et internationaux du tourisme alternatif, durable et responsable.

Cet événement, qui accueille près de 500 participants, regroupe agences de voyages, tour-opérateurs, hôteliers, artisans, journalistes et influenceurs venus de divers horizons. L'objectif principal de l'ISSOT est de valoriser le patrimoine naturel et culturel des régions sahariennes et oasiennes tunisiennes, tout en promouvant des pratiques touristiques respectueuses de l'environnement et inclusives.

Fruit d'une collaboration entre le secteur public et privé, l'ISSOT est organisé avec le soutien du ministère du Tourisme, de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et de l'Office National de l'Artisanat (ONA), ainsi que des instances locales comme le gouvernorat de Tozeur. Des partenaires internationaux de renom, notamment USAID, la GIZ et la DRV, appuient également cette initiative.

L'événement met l'accent sur le rôle des communautés locales, en particulier des femmes, dans la gestion et la préservation des ressources touristiques. Il vise également à attirer les investisseurs vers des projets innovants, renforçant ainsi le développement économique et social du sud tunisien.

Le salon propose une série d'activités destinées à favoriser les échanges et l'apprentissage dont des conférences et ateliers interactifs, avec des panels dédiés à la durabilité et à l'innovation dans le tourisme saharien et oasien. Au programme aussi des rencontres B2B, offrant une plateforme d'échanges commerciaux entre professionnels, des espaces d'exposition, mettant en valeur les artisans et prestataires locaux auprès des agences de voyages et investisseurs, des expériences immersives, incluant des visites guidées, ateliers culturels, dégustations et démonstrations sur le terrain...

Par ailleurs, le salon ISSOT se fixe pour objectifs de favoriser un tourisme durable et inclusif en valorisant les écosystèmes et les communautés locales, de célébrer le patrimoine unique des déserts et des oasis, de promouvoir ces régions comme des destinations touristiques incontournables sur la scène internationale, de stimuler l'investissement dans des projets novateurs et responsables, et de contribuer au développement des circuits touristiques sahariens et oasiens.