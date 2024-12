Tunisie: Hommage à Abderrazek Charait lors de l'ouverture du salon ISSOT

L'ouverture du Salon International du Tourisme Saharien et Oasien (ISSOT) a été marquée par un vibrant hommage rendu à feu Abderrazek Charait, une figure emblématique du développement touristique et culturel dans les régions sahariennes. Ancien maire de Tozeur et fervent défenseur du patrimoine oasien, Abderrazek Charait s'est distingué par son engagement en faveur de la préservation des richesses naturelles et culturelles des déserts et oasis, tout en œuvrant pour leur rayonnement à l'échelle nationale et internationale.

Les organisateurs du salon, à leur tête le ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, ont salué sa vision novatrice et son rôle clé dans la promotion d'un tourisme respectueux et durable. Cet hommage, empreint de reconnaissance a réuni de nombreuses personnalités du secteur et témoigne de l'impact durable de ses initiatives pour les régions sahariennes et oasiennes. Le salon se poursuit pendant trois jours avec un riche programme axé sur le développement de ces territoires uniques.