Tunisie: Foire Internationale du Livre de Tunis du 25 avril au 4 mai 2025 - Garantir le succès de la 39ème édition

L'état d'avancement des préparatifs pour l'organisation de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), prévue du 25 avril au 4 mai 2025, a été au centre de l'entretien qu'a eu hier, lundi, la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, avec Mohamed Salah Kadri, directeur de l'édition 2025 de la FILT.

La ministre a souligné l'importance de conjuguer les efforts pour garantir le succès de cette manifestation culturelle d'envergure nationale et internationale.

Elle a, à cette occasion, insisté sur la nécessité d'une préparation rigoureuse et d'une réflexion approfondie afin de renouveler et d'enrichir les activités de ce grand rendez-vous, en particulier celles destinées aux enfants et aux jeunes dans les domaines culturel et créatif.

La rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, a également permis d'examiner les grandes lignes de l'organisation de la FILT, en abordant notamment les aspects logistiques et techniques, les participations étrangères, ainsi que certaines questions liées au programme culturel.

Pour rappel, la 38ème édition de la FILT (19-28 avril 2024), placée sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien et ayant l'Italie comme invitée d'honneur, a été marquée, en quelques chiffres, par la participation de 25 pays, 314 pavillons, dont 154 pavillons tunisiens, 20 pavillons officiels et près de 280 ateliers divers destinés aux enfants et aux jeunes.