Sénégal: COP 16 - Vers un 'engagement mondial renouvelé' pour accélérer la restauration des terres

Dakar — La seizième session de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), qui se tient à Riyad, en Arabie saoudite, est sur le point de changer la donne, en marquant un "engagement mondial renouvelé" pour accélérer les investissements et les actions visant à restaurer les terres, a appris l'APS.

"La COP16 est sur le point de changer la donne, en marquant un engagement mondial renouvelé pour accélérer les investissements et les actions visant à restaurer les terres et à renforcer la résilience à la sécheresse au profit des populations et de la planète", lit-on dans un communiqué publié sur le site de la CNULCD.

Cette première COP de la CNULCD organisée à Ryad, en Arabie Saoudite, s'est ouverte lundi sur le thème : »Notre terre, Notre avenir", et se poursuit jusqu'au 13 décembre.

Coïncidant avec le 30e anniversaire de la CNULCD, la COP16 sera "la plus grande conférence des Nations unies sur la terre à ce jour et la première COP de la CNULCD organisée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui connaît de première main les impacts de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse", souligne le texte.

Pour la CNULCD, elle représente également "un moment décisif pour accroître l'ambition mondiale et accélérer l'action en matière de résilience des terres et de la sécheresse grâce à une approche centrée sur les personnes".

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est l'un des trois principaux traités des Nations unies connus sous le nom de Conventions de Rio pour le climat et la biodiversité.

La Conférence des Parties (COP) est le principal organe décisionnel des 197 parties (pays), à savoir 196 pays et l'Union européenne, à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).