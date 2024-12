Sénégal: L'ambassadeur marocain promet de contribuer au renforcement du partenariat entre la MAP et l'APS

Dakar — L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a souligné mardi à Dakar la nécessité pour l'agence marocaine d'information (MAP) et l'Agence de presse sénégalaise (APS) de continuer à accompagner la marche des deux pays vers l'émergence par le biais de partenariats bénéfiques.

"Il est important, comme vous le savez, que nos agences nationales continuent à accompagner la marche de nos pays vers l'émergence", a notamment déclaré le diplomate marocain lors d'une visite effectuée dans les locaux de l'APS.

"Il était important de venir rendre visite au nouveau directeur général [de l'APS] pour lui présenter mes félicitations les plus sincères pour la confiance placée en lui par les hautes autorités de ce pays frère et ami. Mais aussi pour lui dire toute la disponibilité du Maroc à travers l'ambassade, à renforcer davantage la coopération dans ce domaine hautement stratégique de communication et d'information", a expliqué M. Naciri.

Il a assuré que les perspectives de coopération étaient nombreuses, évoquant par exemple la possibilité de travailler à relever les défis de la MAP et de l'APS à travers un renforcement des capacités.

"On a besoin de coordonner nos actions et nos positions, de créer des synergies, si on veut davantage tirer profit de cette relation singulière que tout le monde connaît", a souligné le diplomate.

Il n'a pas manqué de rappeler que la volonté inébranlable d'aller vers l'émergence sous-tend le modèle marocain et sénégalais.

"C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que nous nous entendions très bien. Nous aspirons à un co-développement, à une co-émergence, et nous aspirons à un panafricanisme, si vous voulez, en plus de l'appartenance à des valeurs communes", a tenu à dire Hassan Naciri.

Le directeur général de l'APS, Momar Diongue, a de son côté salué le déplacement dans les locaux de l'Agence de presse sénégalaise de l'ambassadeur marocain. " Il s'est proposé de contribuer, autant que faire se peut, au rapprochement et au renforcement de la coopération entre la MAP et l'APS", a-t-il magnifié.