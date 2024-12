Sénégal: Louga - La société minière GCO veut créer plus de 500 emplois dans le cadre d'un projet à fort impact sociétal

Louga — Ousmane Goudiaby, chef du département des Relations communautaires et de l'accès au foncier de la Société minière Grande Côte (GCO), filiale du groupe Eramet, a annoncé, lundi, un projet à fort impact sociétal devant permettre la création de 544 emplois dans les communes de Diokoul-Dieuwrigne, Kab Gueye et Thièppe, situées dans le département de Kébémer (nord).

À travers ce projet dont le coût global de 1,6 milliard de FCFA, »nous visons la création de 544 emplois et la formation de 750 bénéficiaires issus des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'élevage et la pêche dans les communes de Diokoul-Dieuwrigne, Kab Gueye et Thièppe », a-t-il déclaré.

Ousmane Goudiaby s'entretenant avec des journalistes à l'issue du lancement de la session de formation des bénéficiaires du Projet à fort impact sociétal au centre des métiers de l'horticulture de Thièppe.

Selon lui, »ce projet ambitieux vise à dépasser les activités minières traditionnelles pour initier des actions de développement durable axées sur la diversification économique, le renforcement de la résilience environnementale et la réduction des inégalités au sein des communautés ».

Dans cette dynamique, il a souligné que « GCO prévoit également à travers ce projet la formation de 750 bénéficiaires, dont une majorité de jeunes (60 %) et de femmes (60 %), dans des secteurs porteurs comme l'agriculture, l'élevage et la pêche pour renforcer leur autonomie économique et sociale ».

Il a insisté sur le fait que « le choix des secteurs prioritaires pour la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus a été fait après une étude participative impliquant les populations de trois communes bénéficiaires de ce projet ».

« La mise en oeuvre du projet, dont le coût global de 1,6 milliard de FCFA, est confiée à AA Project Delivery, un partenaire expérimenté, avec le soutien d'acteurs comme l'USAID », a-t-il ajouté, soulignant que « ce projet sera exécuté sur quatre ans ».