Maroc: Marrakech - Ouverture des travaux du 1er Congrès International des Mines du pays

Marrakech — Les travaux de la première édition du Congrès International des Mines du Maroc (IMC Morocco 2024) ont débuté, mardi à Marrakech, avec la participation de responsables gouvernementaux, représentants de sociétés d'exploration et de production, des entreprises de services miniers, des fournisseurs d'énergie, des experts juridiques et financiers, et des conseillers en environnement, éducation et formation.

Organisé par la Fédération des Minéraux Industriels du Maroc (FDIM), avec le soutien du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, du ministère de l'Industrie et du commerce et de l'AMDIE, ce congrès vise à présenter le cadre d'investissement minier au Maroc, informer toutes les parties des réformes réalisées et en cours dans le secteur minier et explorer différentes méthodes de financement innovantes pour les projets miniers.

Placé sous le thème "Le Maroc en tant que plaque tournante globale pour une industrie minière durable au service de la transition énergétique", IMC Morocco représente une occasion unique de découvrir l'engagement du Maroc en faveur d'une exploitation minière durable et d'obtenir des informations précieuses sur les pratiques opérationnelles du Royaume, ainsi que sur ses stratégies de développement futur.

Cet événement économique de trois jours vise aussi à réfléchir à une stratégie visant à faire du Maroc un acteur majeur du secteur minier mondial grâce à la diversification durable de ses ressources minérales, identifier les meilleures stratégies pour améliorer la chaîne de valeur grâce au traitement sur place des produits miniers, promouvoir la synergie entre le secteur minier et l'énergie, concilier exploitation minière et protection de l'environnement, développement communautaire et contenus locaux, et développer le premier salon d'investissement minier panafricain de l'Afrique du Nord pour le réseautage et le développement des affaires.

Au programme de cette rencontre figurent des sessions portant sur les thématiques de "l'industrie minière et la transition énergétique : stratégies et benchmark 2025-2050", "l'industrie minière au service de la souveraineté industrielle", "les métaux critiques au service de la transition énergétique", "quel modèle innovant pour une durabilité responsable de l'industrie minière", "comment le Maroc réussit à se positionner sur la chaine de valeur ? Cas du phosphate et du cobalt", "quelles exigences ESG pour un secteur minier durable et exemplaire" et "le modèle de financement de projets de valorisation des ressources minérales".

Le programme de ce congrès comporte également des tables rondes interactives et des ateliers, un salon commercial associé, un programme social riche, et des visites techniques à des projets miniers du Maroc.