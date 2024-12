Maroc: Clôture de la 22è Réunion de la Commission Militaire Mixte maroco-française

Rabat — Les travaux de la 22è Réunion de la Commission Militaire Mixte maroco-française tenue sur Hautes Instructions Royales, les 2 et 3 décembre 2024 à Rabat, sous la co-présidence du Général de Corps d'Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, et le Général d'Armée Thierry Burkhard, Chef d'Etat-Major des Armées de la République française, ont été conclus par la signature du procès-verbal relatif aux différents volets de la coopération militaire bilatérale.

Au deuxième jour de sa visite au Maroc, et en marge des travaux de la 22è Réunion de la Commission Militaire Mixte maroco-française, le Général d'Armée Thierry Burkhard, Chef d'Etat-Major des Armées de la République française, a animé, mardi au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur "CREMS" à Kénitra, une conférence sous le thème "Les Forces Armées face aux défis de l'hybridation de la guerre" au profit des Officiers stagiaires du Cours Supérieur de Défense et du Cours Etat-Major, en présence de professeurs et Officiers cadres du CREMS, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Par la suite, le Chef d'Etat-Major des Armées françaises, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu au Mausolée Mohammed V à Rabat, pour se recueillir sur les tombes de Leurs Majestés Feu Mohammed V et Feu Hassan II, que Dieu ait Leurs Âmes en Sa Sainte Miséricorde. A cette occasion, le Général d'armée Thierry Burkhard a déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des deux Regrettés Souverains.