Maroc: De hauts responsables onusiens saluent le leadership du pays en matière de sécurité routière

Genève — De hauts responsables onusiens à Genève ont salué le leadership du Maroc en matière de sécurité routière et ses efforts pour réunir les conditions de succès de la 4è Conférence ministérielle mondiale dédiée à cette question, qui se tiendra du 18 au 20 février à Marrakech, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Dans des déclarations à la MAP en marge d'une visite d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, à Genève pour promouvoir cette conférence auprès des agences onusiennes et des ONG internationales, ces responsables internationaux ont mis en exergue les réformes initiées par le Royaume dans ce domaine, plus particulièrement la création de l'agence nationale dédiée à la sécurité routière (NARSA).

L'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, a affirmé que le Maroc, sous l'égide de SM le Roi Mohammed VI a été parmi les premiers pays à s'engager sur la sécurité routière et à y croire vraiment.

C'était donc "naturel" qu'il soit choisi pour accueillir la prochaine conférence mondiale sur cette question, a-t-il jugé, notant que ce choix correspond également à de grosses responsabilités.

Qualifiant de "capital" l'engagement du Maroc sur cette question, le responsable a relevé que l'accueil de pratiquement 200 pays lors de la conférence de Marrakech témoigne d'un leadership du Maroc qui a décidé de réveiller, ce qu'il a appelé une "pandémie endormie". Il a noté, dans ce contexte, que chaque année, 1.2 million de personnes périssent dans des accidents de la circulation et 50 millions autres y sont blessés avec un handicap et dont personne n'en parle.

Mais le Maroc, a-t-il poursuivi, a décidé d'en parler et d'être un leader en la matière. C'est avec plaisir que nous allons travailler ensemble.

Le haut responsable onusien s'est dit persuadé que la conférence sera un succès, le Maroc étant leader en termes d'hospitalité et d'accueil pour avoir déjà réussi à accueillir plusieurs conférences d'envergure globale.

Ce qui compte maintenant, a-t-il conclu, ce sont les actions et les initiatives prises par le Maroc qui lui permettront d'être un exemple en la matière pour beaucoup d'autres pays.

Même son de cloche du côté du Directeur du département des Déterminants sociaux de la santé à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Etienne Krug, qui a affirmé que la conférence de Marrakech sera "un événement très important". Elle se tiendra au milieu de la deuxième décennie d'action, en vertu de laquelle, tous les gouvernements du monde se sont mis d'accord sur l'objectif de réduction d'ici 2030 de 50% la mortalité sur les routes.

Certes, il y a eu des progrès, mais on est encore loin de cet objectif, a-t-il ajouté, notant qu'à Marrakech, la communauté internationale doit discuter des moyens d'accélérer le progrès.

"Il faut que nous apprenions des 35 pays qui ont réussi à diminuer de plus de 30% les décès dus aux accidents de la circulation dans la première décennie et des 10 pays qui ont déjà réussi à porter ce taux à plus de 50%", a-t-il notamment expliqué.

Le Maroc « est le pays idéal » pour accueillir cette conférence, a-t-il affirmé, soulignant qu'il s'agit du premier pays africain, arabe et de l'espace francophone à accueillir cette grand-messe mondiale. "C'est l'occasion de faire profiter toute l'Afrique de l'expérience marocaine et de se servir de cette conférence pour accélérer le progrès dans un continent où la mortalité sur les routes est très élevée", a-t-il relevé.

"Le Maroc a fait beaucoup d'efforts ces dernières années", a encore souligné M. Krug, rappelant que suite aux deux conférences mondiales sur la sécurité routière, le Royaume a décidé de créer une agence nationale dédiée (Ndlr: NARSA), ce qui est "un pas important dans le bon sens".

De même, a ajouté le responsable de l'agence onusienne, le Maroc déploie d'importants efforts en termes de collecte de données, de contrôle de la vitesse et d'amélioration des infrastructures et des véhicules.

La délégation marocaine qui comprend également le Directeur général de NARSA, Benacer Boulaajoul, poursuit mardi ces rencontres de promotion de la Conférence de Marrakech à Genève, avec les 8èmes rencontres de partenariats des Nations Unies sur la sécurité routière qui se tiennent au Palais des Nations, à l'initiative de l'Envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière.