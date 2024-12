Maroc: Ava DuVernay, cinéaste militante pour un cinéma engagé et sans frontières

Marrakech — Figure incontournable du cinéma contemporain, la réalisatrice et cinéaste américaine Ava DuVernay s'est imposée, au fil des années, en tant que véritable cinéaste militante pour les causes humanitaires.

À travers ses œuvres puissantes et engagées, la réalisatrice, qui prend part à la 21ème édition du Festival International du Film de Marrakech, redéfinit les codes du septième art en mettant au devant de la scène cinématographique des thématiques variées qui résonnent avec les luttes sociales et les problématiques d'actualité.

Cette artiste visionnaire livre, avec ses récits, un nouveau regard sur la société américaine, tout en donnant à ses personnages une profondeur humaine et une authenticité rare qui transcendent les écrans. Ainsi, Ava DuVernay pousse les spectateurs avec ses films vers une réflexion sur les rapports de pouvoir, la justice sociale et le féminisme entre autres.

Avec une mise en scène immersive, elle prouve que le cinéma engagé peut également être synonyme de richesse et de diversité visuelle. Ses cadrages subtils et ses choix de couleurs, notamment dans son célèbre film "Selma", pour lequel elle a reçu le prix du meilleur réalisateur au Festival du film de Sundance pour Middle of Nowhere, ou encore dans sa série à succès "Dans leur regard", reflètent une grande sensibilité artistique.

Pour Ava DuVernay, son amour pour le cinéma remonte à son enfance, où elle se laissait emporter par la magie des films. "J'avais l'habitude d'aller régulièrement avec ma tante regarder des films dans les salles obscures, et c'est ainsi que je suis devenue une fan de cinéma, sans jamais penser que je pourrais un jour créer des films à mon tour", confie-t-elle.

Pourtant, son parcours vers la réalisation n'était pas tracé d'avance. Après avoir mené ses études à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), elle a commencé sa carrière en tant que publiciste pour des films, un métier qui lui a ouvert une porte vers l'univers hollywoodien.

Invitée lundi du programme "Conversations" dans le cadre de la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech, elle a souligné que sa première fascination pour le cinéma a été essentielle pour enrichir sa vision et son approche cinématographiques.

"Le diplôme en poche, j'ai travaillé dans le monde de la publicité des films, de la communication ou encore du journalisme", a-t-elle déclaré. À cette période-là, DuVernay pensait avoir atteint son rêve, à savoir évoluer dans le monde du cinéma et contribuer à la mise en lumière des oeuvres cinématographiques.

Cette étape de la vie de cette cinéaste aux multiples talents était seulement le prélude à sa transition vers la réalisation. Elle avait découvert que son amour pour le cinéma allait bien au-delà de sa simple admiration pour les films.

En 2014, sa carrière a marqué un tournant décisif. En réalisant le long-métrage de fiction "Selma", elle a été la première réalisatrice afro-américaine à être nommée pour un Golden Globe, et à voir son oeuvre citée dans la catégorie meilleur film.

S'enchaînent par la suite les succès, notamment avec son film "Le 13e" (2016) en référence à l'amendement de la Constitution des États-Unis abolissant l'esclavage, qui lui a valu une nomination aux Oscars et un Prix aux Emmys.

S'agissant de l'évolution de l'industrie cinématographique, Ava DuVernay a souligné que les progrès en matière de représentation, de diversité et d'inclusion sont notables, notamment avec des figures féminines qui parviennent à s'imposer, tant devant que derrière la caméra, ajoutant que de nombreux défis persistent, en particulier en ce qui concerne la place des femmes dans l'industrie.

Le programme "Conversations" connaît, pour cette édition, la participation de 18 personnalités incontournables de l'industrie cinématographique en provenance des différents continents qui, entre anecdotes savoureuses et discussions à bâtons rompus sur leur vision et leur pratique du métier, sont invitées à échanger librement avec les festivaliers.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival International du Film de Marrakech (29 novembre-7 décembre) conforte sa place en tant que rendez-vous cinématographique incontournable et véritable moment d'échange et d'inspiration qui illustre la richesse et la diversité du 7ème art dans toute sa splendeur.