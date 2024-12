Maroc: Le pays, un partenaire privilégié pour les acteurs du secteur minier (président de la FIDM)

Marrakech — Grâce à sa position stratégique, son cadre législatif favorable et son engagement en faveur de la croissance durable, le Maroc consolide sa place en tant que partenaire privilégié pour les acteurs du secteur minier à l'échelle régionale et internationale, a indiqué, mardi à Marrakech, le président de la Fédération de l'industrie minérale (FDIM), Mohamed Cherrat.

Le Maroc, acteur africain important en matière d'exploitation minière, joue déjà un rôle clé dans cette dynamique internationale, par son positionnement comme leader mondial dans la production de phosphates, et est également un acteur majeur pour d'autres métaux comme le cobalt, a ajouté M. Cherrat qui intervenait à la séance inaugurale de la première édition du Congrès International des Mines du Maroc (IMC Morocco 2024), dont les travaux se poursuivent jusqu'au 5 décembre dans la Cité ocre.

"Les avancées remarquables de l'industrie marocaine s'inscrivent dans une dynamique globale où le développement économique va de pair avec les impératifs de durabilité", a-t-il dit.

Après avoir rappelé que la transition énergétique s'impose, plus que jamais, comme une priorité mondiale, le président de la FDIM a fait noter qu'au Maroc, cette transition énergétique est non seulement une réponse aux enjeux climatiques, mais aussi une opportunité pour valoriser les ressources naturelles du Royaume, encourager l'innovation technologique et bâtir une industrie minière responsable et compétitive.

Cette première édition du congrès international des Mines au Maroc témoigne ainsi de la volonté du Maroc de renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiales et de se positionner comme un centre régional d'excellence dans le domaine minier et énergétique, au service de l'Afrique et du Monde, a poursuivi M. Cherrat, soulignant que ce congrès s'inscrit en droite ligne avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion de l'intégration et de la complémentarité des chaînes de valeur, au service du développement durable du continent africain.

À travers des initiatives stratégiques et pionnières, telles que l'Initiative Atlantique, le Maroc oeuvre à renforcer les liens de coopération entre les pays africains pour bâtir une économie résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir, a conclu M. Cherrat.

Placé sous le thème "Le Maroc en tant que plaque tournante globale pour une industrie minière durable au service de la transition énergétique", IMC Morocco représente une occasion unique de découvrir l'engagement du Royaume en faveur d'une exploitation minière durable et d'obtenir des informations précieuses sur les pratiques opérationnelles du Maroc, ainsi que sur ses stratégies de développement futur.

Organisé par la Fédération des Minéraux Industriels du Maroc (FDIM), avec le soutien du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, du ministère de l'Industrie et du commerce et de l'AMDIE, ce congrès connaît la participation de responsables gouvernementaux, de représentants de sociétés d'exploration et de production, des entreprises de services miniers, des fournisseurs d'énergie, des experts juridiques et financiers, et des conseillers en environnement, éducation et formation.