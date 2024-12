Maroc: La Maison de l'Artisan déploie son savoir-faire à la « Semaine du pays au Chili »

Santiago — Un pavillon imposant bleu-doré, avec un design authentiquement marocain, a été installé par la Maison de l'Artisan sur les 400 mètres carrés du hall principal du Centre culturel La Moneda, au coeur de Santiago, dans le cadre de la « Semaine du Maroc au Chili ».

Dans ce pavillon, la Maison de l'Artisan déploie tout son savoir-faire en termes d'agencement minutieux des articles, qui mettent en valeur la richesse, la diversité et l'authenticité de l'artisanat marocain.

Le pavillon abrite une variété d'articles qui reflète la dextérité et la créativité de l'artisan marocain.

Moâd Daoudia Kebdani, chargé de mission à la Maison de l'Artisan et responsable du pavillon, a indiqué que les articles exposés et l'ambiance musicale qui enveloppe le pavillon ont suscité la curiosité des Chiliens qui affluent en grand nombre au Centre culturel La Moneda, notamment pendant le week-end.

Moâd Kebdani a expliqué que le pavillon se compose de trois parties distinctes. D'abord, une exposition de prestige présente les différentes filières de l'artisanat marocain, à savoir le caftan, le zellige, les produits en cuir, argent et cuivre, les tapis, les poteries, les boiseries, ...etc

Ensuite, il y a une boutique qui fait découvrir aux visiteurs chiliens différents produits d'artisanat. Enfin, une dernière partie dédiée aux ateliers donne à voir la beauté de la calligraphie arabe, les motifs entrelacés de plâtre et la mystique du henné, en plus du cérémonial du thé.

Moâd Kebdani a fait observer que les ateliers du henné et de la calligraphie attirent constamment de longues files d'attente de Chiliens désireux d'emporter un souvenir du Maroc.

Ces trois parties sont constamment baignées d'un spectacle musical dispensé par des groupes venus spécialement du Maroc, dont la troupe féminine de musique andalouse "Al-Ikhlas" de Tétouan.

La « Semaine du Maroc au Chili », inaugurée jeudi dernier à l'initiative de l'ambassade du Maroc à Santiago, se poursuit jusqu'au 8 décembre avec des spectacles musicaux et de danse, un défilé de mode et des ateliers mixtes réunissant artisans marocains et chiliens.

Lors du premier atelier mixte organisé ce lundi, les artisans chiliens se sont enquis de la stratégie développée par la Maison de l'artisan pour mettre en valeur les produits d'artisanat et accompagner les différentes catégories d'artisans afin de les aider à promouvoir leurs produits aux niveaux national et international.

Les artisans chiliens se sont aussi informés des programmes déployés par la Maison de l'artisan pour valoriser ce savoir-faire séculaire, constitutif de l'identité marocaine et contribuant au capital immatériel du Maroc.

Outre un Forum d'affaires prévu mercredi prochain, une dizaine de conférences seront également dispensées dans six universités chiliennes, portant notamment sur la dynamique de développement socio-économique dans les provinces du Sud, les relations culturelles entre le Maroc et le Chili, le Plan marocain d'autonomie pour le Sahara et la place accordée à la question palestinienne dans la politique étrangère du Maroc.