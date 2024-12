Maroc: Forum de la PME africaine - Le pays, acteur engagé dans la dynamique d'intégration africaine (M. Akhannouch)

Rabat — Le Maroc, pleinement conscient des enjeux auxquels le continent africain est confronté, s'engage avec détermination dans sa dynamique de développement afin de réussir l'intégration régionale, a indiqué, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette intégration régionale repose notamment sur l'identification des secteurs stratégiques et des complémentarités économiques et vise à favoriser la spécialisation et à mettre en oeuvre des outils commerciaux adaptés aux besoins de chaque pays africain, a estimé M. Akhannouch dans une allocution lue en son nom par le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, lors de l'ouverture du Forum de la PME Africaine, tenu en marge de l'Africa Investment Forum.

Les échanges entre les pays jouent un rôle crucial en tant qu'outil pour établir un partenariat gagnant-gagnant, bénéficiant à la fois aux États et à leurs populations, a-t-il relevé, notant que les problématiques doivent être abordées en identifiant les secteurs clés, les efforts à fournir et les types d'investissements nécessaires.

Par ailleurs, il a souligné que les transformations économiques initiées par les institutions nécessitent une redéfinition des frontières sectorielles afin de favoriser la création d'emplois durables et soutenir l'essor économique.

M. Akhannouch a également insisté sur l'importance de garantir une distribution équitable des richesses, qui intègre toutes les populations dans le processus de développement.

Ce forum s'inscrit dans la continuité du Dialogue des Patronats Africains, tenu à Casablanca en octobre 2022 et vise à renforcer l'intégration économique continentale en proposant des solutions novatrices et durables pour accélérer l'industrialisation du continent et maximiser les opportunités offertes par la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF).

Il réunit des délégations de petites et moyennes entreprises (PME) provenant d'une vingtaine de pays africains, des partenaires publics stratégiques et des bailleurs de fonds, tous engagés pour le développement et l'intégration économiques africains.