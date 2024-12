Gabon: Les Gabonais sont insatisfaits des efforts de leur gouvernement pour l'accès à l'électricité, à l'eau et à l'assainissement

La plupart des Gabonais ont régulièrement manqué d'eau potable au cours des 12 derniers mois, et beaucoup n'ont toujours pas accès à une électricité fiable.

Key findings

Plus de neuf Gabonais sur 10 (93%) vivent dans des zones desservies par le réseau électrique national.

La majorité (79%) des ménages au Gabon sont raccordés au réseau électrique national.

Près de six Gabonais sur 10 (58%) bénéficient d'un approvisionnement en électricité disponible « la plupart du temps » ou « tout le temps ».

Près de huit Gabonais sur 10 (78%) vivent dans des zones équipées d'un système d'adduction d'eau, le quart (26%) dans des zones disposant d'un forage ou d'un puits foré, et la moitié (49%) des répondants ont accès à un système d'assainissement des eaux usées.

Trois quarts (76%) des Gabonais affirment avoir manqué d'eau potable au cours des 12 derniers mois « quelques fois », « plusieurs fois » ou « toujours ».

L'accès à l'eau et à l'électricité figurent parmi les 10 principales préoccupations des Gabonais à qu'ils souhaitent voir leur gouvernement s'attaquer.

Seulement 23% des répondants approuvent les performances du gouvernement dans la fourniture de services d'eau et d'assainissement et d'électricité.

En dépit du fort potentiel de production d'énergie hydraulique de leur pays, l'accès à l'eau et à l'électricité représentent un réel défi pour les Gabonais (Omivvam Investment, 2018). La Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) ne parvient pas à satisfaire les besoins en eau et en électricité de la population. La capitale du pays, Libreville, a particulièrement connu ces derniers temps une crise énergétique sans précédent qui se traduit par des délestages réguliers (Le Figaro, 2024).

Face à cette situation, le gouvernement a lancé plusieurs programmes et investi massivement dans ces secteurs. Le plan Electrification et Hydraulique Villageoise, par exemples, vise à réaliser 18 projets d'adduction d'eau potable, 200 forages, la réhabilitation de 400 forages, 20 mini-réseaux d'eau pour les villages de plus de 300 habitants, et l'installation de huit centrales thermiques dans 2.400 villages (Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, 2015).

Le Programme Intégré pour l'Alimentation en Eau Potable et l'Assainissement de Libreville a été aussi lancé pour fournir de l'eau potable à 300.000 personnes supplémentaires, représentant 31% de la population de la capitale. Ce projet vise à porter le taux d'accès à l'eau potable dans la zone urbaine de Libreville de 55% à 90% (Nsitou, 2024). S'agissant de l'électricité, le pays procède à l'achat de groupes électrogènes pour renforcer les capacités de production de la SEEG dans toutes les villes du pays (Gabon Review, 2023 ; Mabicka, 2024).

Cette dépêche donne un aperçu des points de vue des Gabonais sur l'accès aux services publics d'électricité, d'eau et d'assainissement.

La majorité des répondants vivent dans des zones desservies par le réseau national d'électricité et y sont directement raccordés. Cependant, seuls environ six Gabonais sur 10 bénéficient d'un approvisionnement fiable en électricité.

En matière d'eau, la plupart des Gabonais vivent dans des zones disposant d'un système d'adduction ou de forage ou puits foré, mais disent avoir manqué d'eau potable au moins « quelques fois » pendant l'année écoulée.

L'accès à l'eau et à l'électricité restent des préoccupations majeures pour les Gabonais, figurant parmi les 10 priorités à traiter par le gouvernement. Les performances gouvernementales dans la fourniture de ces services sont approuvées par seulement une minorité des citoyens.

Christian Wali Wali Christian Wali Wali is the national investigator for Gabon