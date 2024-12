Afrique: Sécurité alimentaire - La gestion de l'eau sera vitale dans une région en pleine expansion

analyse

La population de l'Afrique subsaharienne augmente de 2,7 % par an et devrait atteindre deux milliards d'ici 2050. La population urbaine de la région croît encore plus rapidement : elle était de 533 millions en 2023, soit une augmentation de 3,85 % par rapport à 2022.

La nécessité de nourrir cette population exercera une pression sur les terres et les ressources en eau.

Je fais partie d'un groupe de chercheurs qui ont examiné la question de savoir si la production alimentaire régionale serait suffisante pour approvisionner Les populations urbaines en pleine expansion. Dans l'ensemble, nous avons constaté des niveaux élevés d'autosuffisance alimentaire. Mais le changement climatique pourrait mettre des bâtons dans les roues.

Nous avons également examiné le potentiel des mesures locales de conservation de l'eau pour aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique subsaharienne.

Notre étude montre que des mesures telles qu'une meilleure irrigation ou la collecte de l'eau pourraient stimuler la production alimentaire tout en atténuant les aléas climatiques.

Nous avons constaté que l'adoption ambitieuse - mais réaliste - de telles mesures augmente l'approvisionnement alimentaire des villes et rend la région dans son ensemble autosuffisante.

Un nouveau modèle

Dans une grande partie de l'Afrique de l'Est, les précipitations sont relativement abondantes et bien réparties au cours de la période de croissance, ce qui permet d'obtenir de bons rendements. Toutefois, à l'avenir, l'écart entre la disponibilité de l'eau et la demande en eau des cultures devrait s'accroître.

Nous voulions savoir si l'Afrique subsaharienne serait en mesure d'augmenter sa production alimentaire pour répondre à la demande future, dans un contexte de changement climatique. Pour ce faire, nous avons construit un nouveau modèle de bassin alimentaire qui simule la production agricole à l'aide de données climatiques et relie la demande urbaine à l'approvisionnement alimentaire à proximité. Les bassins alimentaires ont été définis comme des zones où l'offre correspond à la demande. Nous avons évalué diverses mesures de gestion de l'eau susceptibles d'atténuer la variabilité météorologique ou d'accroître la production (ou les deux). Comprendre le potentiel de ces mesures peut aider à mobiliser et à cibler les investissements nécessaires dans le système alimentaire africain.

Conservation de l'eau

Tout d'abord, nous avons cherché à savoir si la production alimentaire régionale était suffisante pour approvisionner les populations urbaines croissantes.

En combinant d'importantes bases de données et des simulations de cultures, nous avons défini les régions d'où la nourriture pourrait provenir pour les zones urbaines. D'après nos calculs, l'Afrique subsaharienne produit actuellement 85 % de sa demande alimentaire globale, en grande partie en Afrique de l'Est. La Tanzanie, le Kenya et même l'Ouganda - s'il devait utiliser ses exportations alimentaires pour sa consommation intérieure - sont presque autosuffisants.

Les exceptions locales sont les grandes villes de Mombasa, la plus grande ville portuaire du Kenya, et d'Arusha, un important centre touristique, diplomatique et de conférence en Tanzanie, ainsi que leurs environs immédiats.

À l'avenir, une population plus nombreuse exigera davantage de nourriture. Dans le même temps, l'écart entre la quantité d'eau disponible et la quantité dont les cultures ont besoin devrait s'accroître. Selon les projections des modèles climatiques, l'augmentation des pertes d'eau dues à la hausse des températures ne sera pas entièrement compensée par l'évolution des précipitations. Et même lorsque les précipitations devraient augmenter, des événements plus extrêmes sont susceptibles d'affecter la production agricole. Il pourrait pleuvoir trop ou pas assez, ce qui entraînerait une plus grande variabilité d'une année à l'autre.

Notre étude montre que les mesures locales de conservation de l'eau pourraient atténuer certains des effets négatifs prévus du changement climatique en Afrique de l'Est. Elles pourraient également stimuler la production alimentaire.

La collecte de l'eau, la conservation des sols et l'infiltration de l'eau dans le sol permettraient de ralentir le ruissellement et de stocker davantage d'eau dans le sol.

Modernisation des systèmes d'irrigation

Les systèmes d'irrigation devraient être progressivement modernisés pour passer à l'irrigation au goutte-à-goutte ou à l'aspersion. Cela améliorera l'efficacité de l'irrigation et la consommation d'eau. Dans les zones pluviales, des réservoirs de collecte des eaux de pluie devraient être installés. L'eau stockée pourrait être utilisée pour l'irrigation complémentaire pendant les périodes sèches. Des mesures de conservation de l'humidité du sol seront également appliquées. Ces mesures empêcheront l'eau de s'évaporer du sol nu.

L'irrigation pourrait compenser les risques occasionnels de sécheresse et ainsi assurer une meilleure stabilité financière ou créer des possibilités de planter une autre culture ou une deuxième ou troisième culture, ce qui augmenterait encore la production et les revenus.

Même les bassins versants des villes à croissance rapide, comme Dar es Salaam en Tanzanie, pourront fournir suffisamment d'eau pour répondre à la demande sur des distances relativement courtes.

L'expansion à grande échelle de l'irrigation sur de nouvelles terres doit cependant être envisagée avec prudence. Les compromis potentiels avec les revenus de l'énergie et du tourisme doivent également être pris en compte.

Dans une étude antérieure, évaluant les plans ambitieux d'expansion de l'irrigation formelle en Tanzanie, nous avons constaté que l'expansion sans mesures de conservation de l'eau poserait un risque considérable pour la production d'énergie hydroélectrique dans le nouveau Projet Hydroélectrique Julius Nyerere. Elle constituerait également un risque pour les écosystèmes dépendant des rivières et les parcs nationaux, ainsi que pour les revenus touristiques substantiels qu'ils génèrent.

L'importance de nos résultats

Il est essentiel de produire davantage de denrées alimentaires en Afrique pour faire face à la croissance démographique et à l'évolution des régimes alimentaires. L'alternative est une dépendance croissante à l'égard des importations. En 2021, la valeur totale des importations alimentaires de l'Afrique était d'environ 100 milliards de dollars. Les importations peuvent compléter utilement la production locale, mais les principaux exportateurs de denrées alimentaires en Europe et en Amérique produisent déjà à un niveau de productivité maximal. Ils n'ont qu'une marge de manoeuvre limitée pour augmenter la superficie et la production.

Les préoccupations en matière de sécurité concernant les chaînes d'approvisionnement mondiales à la suite de la pandémie de COVID-19, de la guerre en Ukraine et d'un réalignement géopolitique plus large ont également incité les pays à se méfier d'une trop grande dépendance à l'égard des autres.

Notre étude confirme le potentiel de l'Afrique à répondre à une grande partie de la demande croissante de nourriture sur le continent. Nous avons examiné toutes les cultures vivrières, y compris celles qui sont importantes au niveau régional, comme le manioc, les haricots et le millet. Les pays d'Afrique de l'Est jouent un rôle central.

L'amélioration de la productivité grâce aux mesures proposées réduirait le besoin de terres supplémentaires ailleurs pour les cultures et limiterait les conflits liés à l'utilisation des terres. Cela est également important pour la biodiversité et le tourisme.

Les perspectives

Ce que nous proposons nécessite des investissements importants. En examinant ces coûts par rapport aux bénéfices dans le cadre d'une étude de cas dans le bassin du Rufiji en Tanzanie nous avons constaté que la plupart des mesures de gestion de l'eau seraient rentables, mais seulement si l'on considère l'impact global de la conservation de l'eau sur l'agriculture, la production d'énergie hydroélectrique et l'écosystème fluvial.

Tous les agriculteurs ne seront pas en mesure de financer eux-mêmes ces mesures. Le gouvernement et le secteur privé doivent fournir des incitations, réduire les risques et faciliter l'accès à des prêts abordables.

Ces mesures ne doivent pas non plus être prises isolément. D'autres mécanismes tampons visant à soutenir la stabilité de l'approvisionnement alimentaire sont l'augmentation des installations de stockage des denrées alimentaires, la diversification de la production et l'établissement de relations commerciales stables et diversifiées.

Avec les innovations agricoles, le développement rapide des infrastructures de la région et l'expansion des zones urbaines qui deviennent des catalyseurs de croissance, il est à la fois nécessaire et possible d'investir davantage dans le système alimentaire de la région et de l'améliorer.

Christian Siderius, Senior researcher in water and food security, London School of Economics and Political Science