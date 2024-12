Ethiopie: Ethio telecom a signé un protocole d'accord avec Djibouti Telecom et Sudatel Telecom Group.

Addis Abeba — Ethio telecom, Djibouti Telecom et Sudatel Telecom Group ont signé aujourd'hui un protocole d'accord pour l'initiative Horizon Fiber, une initiative révolutionnaire visant à améliorer la connectivité numérique à travers l'Afrique et à établir des liens de communication transparents de la Corne de l'Afrique à l'Europe et à l'Asie.

Le protocole d'accord devrait accélérer les engagements intensifs des trois opérateurs de télécommunications pour autonomiser l'Afrique grâce à une connectivité par fibre optique transparente et sans frontières.

De plus, ce partenariat stratégique marque une étape transformatrice dans la refonte de l'infrastructure numérique internationale et régionale, en mettant l'accent sur le développement d'une liaison terrestre redondante en fibre optique multi-térabit qui facilitera une connectivité plus rapide, plus fiable et plus robuste, contribuant ainsi à la transformation numérique de l'Afrique.

ENA a appris que les PDG des trois opérateurs de télécommunications - Ethio telecom, Sudatel ainsi que Djibouti Telecom - ont déjà signé le protocole d'accord. L'initiative Horizon Fiber est en discussion depuis juin 2024, date à laquelle une équipe technique a été constituée avec des représentants des trois opérateurs, a-t-on indiqué.

Cette équipe a depuis mené une étude de faisabilité approfondie, analysé les défis actuels et formulé des recommandations concrètes pour l'avancement du projet. Avec un calendrier accéléré, les partenaires devraient finaliser le contrat d'ici fin janvier 2024 et commencer les services d'ici avril 2025.

Cette initiative s'appuie sur l'infrastructure et l'expertise technique combinées d'Ethio telecom, Djibouti Telecom et Sudatel Telecom Group pour créer un réseau efficace et transparent pour la transmission de données, selon le communiqué de presse d'Ethio telecom.

La connectivité améliorée offrira aux entreprises et aux particuliers de meilleures capacités de communication, une latence réduite et un accès accru aux services à haut débit