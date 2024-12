Ethiopie: Le pays a réitéré son engagement indéfectible en faveur de la coopération régionale et de la lutte contre le terrorisme

Addis Abeba — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur de la coopération régionale et son dévouement à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Une délégation dirigée par la Représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), l'ambassadrice Hirut Zemene, a participé au 11e Séminaire africain de haut niveau sur la paix et la sécurité qui s'est tenu à Oran, en Algérie.

Le séminaire annuel, connu sous le nom de Processus d'Oran, a été organisé au cours de la dernière décennie grâce à la collaboration entre l'Algérie et le Conseil de paix et de sécurité de l'UA (CPS), a-t-on appris.

Il sert de plate-forme stratégique pour la coordination entre les membres non permanents africains entrants et sortants du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et du CPS de l'UA, amplifiant la voix collective de l'Afrique et renforçant son efficacité pour relever les défis mondiaux en matière de paix et de sécurité.

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État algérien des affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a souligné l'importance d'une coordination efficace entre le CPS de l'UA et les trois membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU pour garantir des positions africaines unifiées sur les questions de paix et de sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti et président en exercice du CPS de l'UA pour décembre 2024, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné dans son discours d'ouverture les défis multiformes du continent en matière de paix et de sécurité.

Il a également évoqué les impacts négatifs des problèmes mondiaux émergents et des contraintes financières sur le traitement des questions de paix et de sécurité dans le cadre multilatéral.

A l'occasion, l'ambassadrice Hirut Zemene, a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la coopération régionale et son dévouement à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Elle a également expliqué la grave menace que représentent les groupes extrémistes comme Al-Shabaab et a souligné la nécessité de célébrer les sacrifices importants consentis par l'Éthiopie, ainsi que par les pays contributeurs de troupes, dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique.

L'ambassadrice Hirut a également souligné l'importance de renforcer les mécanismes de financement des opérations de soutien de la paix et de mettre en oeuvre la résolution 2719 de l'ONU, selon le ministère des Affaires étrangères.

Les principaux sujets abordés lors du séminaire de cette année comprenaient la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme violent, la mise en oeuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le financement durable des opérations de maintien de la paix en Afrique et la promotion du « Pacte pour l'avenir ».