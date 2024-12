Ethiopie: Le gouvernement américain a fait don d'équipements informatiques d'une valeur de 250 000 de dollars pour soutenir le secteur judiciaire éthiopien

Addis Abeba — Le gouvernement américain a fait don d'équipements informatiques d'une valeur d'environ 250 000 de dollars afin de soutenir les efforts de l'Éthiopie dans son secteur judiciaire.

Le soutien comprend des ordinateurs portables, des imprimantes et des scanners aux états de Tigray, de Somali, d'Amhara et d'Afar en Éthiopie. L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a remis aujourd'hui l'équipement aux représentants régionaux et aux bureaux de la justice.

Lancée par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi (INL), l'initiative vise à améliorer l'accès à la justice et à promouvoir la transparence dans le système judiciaire éthiopien, a-t-on appris.

Lors d'une cérémonie de remise à l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba, Helina Zeru, directrice nationale de l'INL en Éthiopie, a souligné l'engagement américain à soutenir les réformes du secteur judiciaire éthiopien aux niveaux régional et fédéral.

« La remise d'aujourd'hui témoigne de notre partenariat, et nous espérons que ce n'est qu'un début », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur Ervin Massinga a souligné l'importance de ce partenariat, reconnaissant le rôle vital de la technologie dans l'amélioration des services judiciaires et la promotion de l'état de droit.

« Nous remettons du matériel informatique aux bureaux régionaux de justice et aux tribunaux de nos amis des états d'Afar, d'Amhara, de Tigray et de Somali », a-t-il noté.

L'ambassadeur Massinga les a également encouragés à continuer à travailler sur ce sujet pour former un système judiciaire plus réactif, plus efficace et plus accessible pour tous les Éthiopiens.

« Garantir l'état de droit et accroître l'accès à la justice est une priorité pour le gouvernement des États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant que ces efforts renforceront la stabilité et la paix dans les régions confrontées à des défis importants.

Le don fait suite à une initiative précédente dans laquelle des équipements judiciaires intelligents ont été fournis à certains bancs de la Cour suprême fédérale.

En outre, l'INL et l'USAID ont soutenu des consultations publiques sur la justice transitionnelle dans toute l'Éthiopie, qui ont abouti à l'adoption d'une politique de justice transitionnelle plus tôt cette année.

Des représentants de divers bureaux régionaux de justice, ainsi que des responsables judiciaires fédéraux, ont assisté à la cérémonie de passation des pouvoirs.

Le gouvernement américain a réaffirmé son engagement continu à soutenir le secteur judiciaire éthiopien, soulignant le besoin crucial de systèmes judiciaires efficaces et accessibles pour promouvoir la paix et la stabilité à long terme.