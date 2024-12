Ethiopie: Le pays et la KOICA ont signé un protocole d'accord de 6 millions de dollars pour la mise en oeuvre de la déclaration de Seqota

Addis Abeba — Le ministère de la Santé et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ont signé un protocole d'accord pour lancer le projet « Régimes alimentaires diversifiés durables pour une meilleure nutrition » dans les districts de la Déclaration de Seqota en Éthiopie.

La ministre de la Santé, Dr. Mekdes Daba, et le directeur du bureau de pays de la KOICA en Éthiopie, Han Deog Cho, ont signé le protocole d'accord.

La Déclaration de Seqota est un engagement de haut niveau sur 15 ans du gouvernement éthiopien visant à mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans d'ici 2030. Il est mis en oeuvre par le biais d'un programme multisectoriel impliquant neuf ministères sectoriels différents.

Selon le protocole d'accord, la KOICA a engagé jusqu'à 6 millions de dollars de subventions pour ce projet de trois ans, qui sera mis en oeuvre par le Programme alimentaire mondial dans certaines régions dans le cadre de la Déclaration de Seqota.

L'objectif principal du projet est de réduire le retard de croissance chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et d'augmenter la consommation d'aliments diversifiés chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que chez les enfants de moins de deux ans, explique un communiqué de presse publié sur l'accord.

En outre, le projet se concentrera sur l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des aliments riches en nutriments, l'amélioration des connaissances, des attitudes et des pratiques des soignants concernant la nutrition infantile et la production de preuves pour éclairer les améliorations des politiques et des programmes.

Selon le communiqué de presse, les interventions clés comprennent la fourniture d'aliments riches en nutriments par le biais du système de bons d'alimentation fraîche (FFV), un approvisionnement nutritionnel durable par le biais de la culture de bétail et de légumes au sein des ménages et des collectivités, et des initiatives de changement social et comportemental pour soutenir les améliorations nutritionnelles à long terme.