Ile Maurice: Nominations en gestation

Des nominations sont à prévoir au cours des prochaines semaines. Après la nomination de Rama Sithanen à la Banque de Maurice, l'identité de ses collaborateurs devrait être prochainement connue. Toujours dans le secteur bancaire, il nous revient que Rajah Ramdaursingh serait sur le point de faire son retour à la State Bank of Mauritius (SBM). Il était le patron de cette banque quand le Parti travailliste était au pouvoir.

Cependant, nous ne sommes pas en mesure de préciser s'il sera à la tête de la SBM Holdings ou le Chief Executive Officer (CEO) de la SBM Mauritius Ltd. Cependant, il n'est pas le seul prétendant. Vimal Naikeny, actuellement Chief Information Officer à la Standard Bank Mauritius Ltd, pourrait également être nommé à la SBM.

Raoul Gufflet occupe le poste du CEO de SBM Holdings et les actionnaires de cette banque ont découvert, lors de la dernière assemblée générale, qu'il avait perçu la somme de Rs 35 809 526 représentant ses salaires et autres bénéfices pendant la dernière année financière. Cette information a créé une polémique. Il est aussi considéré par quelques-uns comme un proche de Sattar Hajee Abdoula. Premchand Mungar, lui, est le CEO de la SBM Mauritius Ltd depuis 2023.

Après le départ d'Anooj Ramsurrun, le gouvernement cherche l'oiseau rare pour le remplacer à la tête de la Mauritus Broadcasting Corporation. Le journaliste et documentariste-réalisateur, Alain Gordon-Gentil, serait le favori pour ce poste. Il est resté injoignable au téléphone, hier. D'après nos informations, il revient au Mouvement militant mauricien (MMM) de faire son choix par rapport à la personne qui occupera le poste de président du conseil d'administration de la radio-télévision publique. La direction de ce parti est en quête du candidat ou de la candidate qui pourrait présider ce conseil.

Megh Pillay de retour à MK ?

Par ailleurs, avec les turbulences que traverse Air Mauritius (MK), le gouvernement veut d'un commandant ayant la tête sur les épaules et l'expérience pour redresser le nez de la compagnie nationale. Megh Pillay, connu pour avoir occupé des postes importants dans de grandes institutions comme Maurtius Telecom et la State Trading Corporation Ltd, pourrait également faire son retour à la tête de la compagnie nationale. Il est un des prétendants, apprendon. Cependant, les nominations à MK risquent d'être retardées. Charles Cartier est toujours CEO de la compagnie.

De son côté, Parmesh Pallany, un professionnel de l'informatique, est pressenti pour être à la tête de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA). Le campaign manager de l'Alliance du changement et également ancien ministre des Technologies de l'information et de la communication, Sarat Lalah, lui, serait pressenti pour être président du conseil d'administration de l'ICTA. Le gouvernement, explique-t-on, veut des personnes ayant l'expérience nécessaire à la tête de l'ICTA, à la suite des récentes polémiques. Nous apprenons également que Vinay Koonjul, ancien candidat du MMM, pourrait présider le conseil d'administration de la Road Development Authority.

Cependant, selon une source proche du gouvernement, il ne faut pas s'attendre à d'importantes nominations durant les prochains jours. Dans quelques cas, il y aura la constitution des conseils d'administration alors que dans d'autres cas, il faut que les nominés de l'ancien régime vident leur bureau, insiste une source autorisée.