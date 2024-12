Ile Maurice: «Le cancer de la prostate est le plus fréquent en urologie à Maurice»

interview

Quels sont les premiers signes ou symptômes d'une maladie urologique à surveiller attentivement ?

Certains signes devraient immédiatement attirer l'attention lorsqu'il s'agit de la santé urologique. Parmi eux, on retrouve des troubles urinaires tels qu'une difficulté croissante à uriner, une envie fréquente d'aller aux toilettes ou encore une sensation que la vessie ne se vide pas complètement. D'autres symptômes incluent des douleurs ou des brûlures ressenties lors de la miction, le besoin d'uriner plusieurs fois pendant la nuit ou la présence de sang dans les urines, qui ne doit jamais être ignorée.

Il est aussi important de surveiller des douleurs spécifiques, comme celles qui commencent dans le bas du dos ou les flancs et qui irradient vers l'aine, pouvant indiquer un problème plus sérieux. Enfin, certains signes d'insuffisance rénale, comme une fatigue persistante, une anémie, un essoufflement, des gonflements au niveau des pieds ou une perte d'appétit, sont des signaux d'alarme à ne pas négliger. Identifier ces symptômes tôt peut faire toute la différence pour prévenir des complications graves.

Pourquoi un bilan urologique est-il particulièrement recommandé pour certaines populations, comme les hommes de plus de 50 ans ?

Les hommes de plus de 50 ans sont exposés à un risque accru de pathologies urologiques, notamment les cancers de la prostate, des reins et de la vessie. Ces maladies peuvent être asymptomatiques à leurs débuts et ne se manifestent souvent que lorsqu'elles sont à un stade avancé. Un dépistage régulier permet donc de détecter ces affections précocement, augmentant ainsi les chances de traitement efficace et de meilleure qualité de vie.

Quelle est la durée de vie moyenne d'un rein greffé et quelles mesures permettent d'en prolonger le fonctionnement ?

Un rein greffé peut fonctionner plus de dix ans lorsqu'il est bien assorti, correctement transplanté et entretenu avec soin. Les greffons provenant de proches parents, comme des frères, des soeurs ou des parents au premier degré, présentent une durée de vie plus longue grâce à une meilleure compatibilité génétique. L'expertise chirurgicale est déterminante pour assurer le succès de la transplantation sur le long terme. Les soins post-greffe jouent un rôle tout aussi crucial, notamment un suivi médical attentif, des traitements accessibles et des médicaments immunosuppresseurs de qualité permettent de préserver le greffon et d'optimiser sa durée de fonctionnement. Une prise en charge adaptée garantit ainsi de nombreuses années de qualité de vie au patient.

Quelles avancées récentes en urologie et transplantation rénale pourraient transformer la prise en charge des patients ?

L'urologie a connu des avancées significatives au cours des trois dernières décennies, notamment grâce à l'évolution des techniques chirurgicales. Les procédures minimales et ultra minimales invasives offrent désormais des soins de haute qualité, avec une douleur post-opératoire réduite, moins de complications, de plus courtes hospitalisations et un retour rapide à la vie quotidienne.

L'utilisation de technologies comme les lasers, la laparoscopie tridimensionnelle et la chirurgie assistée par robot a révolutionné la pratique. Dans le domaine des transplantations rénales, le prélèvement laparoscopique du rein chez le donneur est désormais courant et la chirurgie pour les receveurs commence également à bénéficier de l'assistance robotique. De plus, les nouveaux médicaments immunosuppresseurs améliorent la survie des greffons tout en réduisant leur toxicité. Ces avancées présagent un avenir prometteur.

Quels conseils alimentaires donnez-vous pour préserver une bonne santé rénale au quotidien ?

Les reins sont des organes très tolérants, mais ils ont besoin de quelques gestes simples pour rester en bonne santé. Favoriser une alimentation riche en légumes et fruits tout en limitant la consommation de viande rouge est un excellent point de départ. Les aliments transformés, souvent remplis d'additifs ainsi que les produits contenant des pesticides ou des engrais sont à éviter autant que possible. S'hydrater correctement tout au long de la journée aide également les reins à fonctionner de manière optimale. En privilégiant une cuisine maison et des produits frais, on réduit les risques pour les reins tout en adoptant un mode de vie plus sain. Avec ces petites habitudes, non seulement les reins restent en bonne santé mais cela profite aussi à l'ensemble du corps.

Comment percevez-vous l'évolution de l'urologie et de la transplantation dans les années à venir ?

L'urologie moderne a réalisé d'énormes progrès mais des défis importants subsistent, comme la prévention des calculs et des cancers ainsi que la pénurie de donneurs d'organes. Encourager le don d'organes post-mortem est essentiel pour répondre à la demande croissante. Les avancées en recherche cellulaire et moléculaire laissent entrevoir des solutions prometteuses, comme la création de reins en laboratoire. Avec ces innovations, l'avenir de l'urologie et de la transplantation offre de réelles perspectives d'amélioration pour les patients.

Quels sont les cancers les plus fréquents en urologie et quels sont les principaux facteurs de risque ?

Le cancer de la prostate est le plus fréquent en urologie à Maurice, suivi par les cancers des reins et de la vessie. Malheureusement, leur incidence est en augmentation. Cette tendance s'explique par des modes de vie modernes et des habitudes alimentaires qui s'éloignent de nos traditions. Nous devons revenir à des repas faits maison et à des modes de vie plus sains, comme ceux de nos grands-parents, pour réduire ces risques.