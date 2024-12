Burundi: Un jeune techie développe un logiciel innovant

interview

Le logiciel innovant de Gatare Libère vise à susciter des changements positifs dans la société

M. Libère, 26 ans, est le cofondateur d'ACLIS, une start-up pionnière qui s'appuie sur la technologie pour favoriser le changement social. Il s'est entretenu avec Nathan Hastings-Spaine pour Afrique Renouveau au sujet de sa start-up :

Pouvez-vous nous parler de vous ?

Je m'appelle Gatare Libère et je suis le cofondateur d'ACLIS, une startup technologique pionnière au Burundi qui se concentre sur la conduite d'un changement social positif grâce à un logiciel innovant et au développement d'applications mobiles. Notre équipe est un mélange dynamique de jeunes créatifs, de designers, de développeurs et de chefs d'entreprise, qui travaillent ensemble pour créer des produits numériques engageants et percutants.

Mon parcours technologique a commencé dans mon enfance à Bujumbura, où j'adorais jouer avec des ordinateurs dès que j'en trouvais un. Cette fascination pour la technologie m'a suivi au Kenya, où j'ai fait mes études secondaires.

Comment êtes-vous arrivé à la technologie ?

Au cours de ma dernière année d'études, un conférencier invité, qui était ingénieur en logiciel, nous a parlé de carrières non conventionnelles telles que la technologie. Ce discours m'a ouvert les yeux sur la possibilité d'une carrière dans la technologie au-delà des domaines traditionnels comme le droit, la médecine ou l'enseignement.

Plus tard, mon expérience universitaire a encore façonné ma trajectoire. Moses Thiga, mon directeur et mentor, m'a encouragé à acquérir une expérience pratique des technologies émergentes. J'ai suivi son conseil et j'ai plongé dans la scène technologique de Nairobi, en rejoignant des communautés comme iHub, DSC, CS4HS et GDG Nairobi. J'ai commencé par être un participant curieux et, peu de temps après, je donnais des conférences au Kenya, en Tanzanie et même aux États-Unis.

En 2019, une conversation fortuite a servi de catalyseur à mon retour au Burundi. Lors d'un événement pour développeurs à Nairobi, j'ai rencontré Aniedi Udo, un gestionnaire de programme de Google qui m'a mis au défi d'établir le Google Developers Group à Bujumbura.

Rétrospectivement, ce fut un moment décisif, non seulement en tant que responsable communautaire, mais aussi en tant que développeur de logiciels professionnel. À la fin de l'année, j'ai quitté l'université Kabarak au Kenya pour retourner au Burundi, où j'ai commencé à travailler comme développeur de logiciels, ce qui m'a permis de subvenir à mes besoins financiers.

Avec le recul, il est réconfortant de voir comment, à partir de mon enfance passée à bricoler des ordinateurs, j'ai développé une passion pour la vie et une carrière épanouissante dans le domaine de la technologie.

Comment s'est déroulé le parcours jusqu'à présent ?

J'ai toujours été passionnée par la technologie et l'innovation, ainsi que par leur pouvoir de création de solutions. Après l'université, j'ai commencé à travailler avec des startups technologiques, acquérant ainsi les compétences et l'expérience pratique nécessaires pour donner vie aux idées.

Ce qui m'a le plus inspiré, c'est de voir comment les solutions numériques pouvaient donner du pouvoir aux gens et à la société dans son ensemble.

En 2020, j'ai cofondé ACLIS afin de tirer parti de l'utilisation de la technologie pour améliorer la situation des communautés au Burundi. Jusqu'à présent, l'aventure a été passionnante et pleine de défis, mais l'impact positif que nous avons me motive et le jeu en vaut la chandelle.

Parlez-nous de votre entreprise.

Chez ACLIS, nous nous concentrons sur la mise en place de solutions technologiques efficaces pour notre communauté. Voici quelques-uns de nos récents succès et faits marquants :

Programmes de placements d'emplois : Reconnaissant l'abondance de talents au Burundi et la rareté des opportunités locales, nous avons commencé à établir des partenariats avec des start-ups comme Propel pour aider à mettre en relation nos talents locaux avec des opportunités d'emploi à l'échelle mondiale.

Notre partenariat avec la GIZ au cours des deux dernières années a été déterminant pour soutenir certaines des jeunes entreprises les plus prometteuses d'Afrique de l'Est avec du mentorat, de la formation, des partenariats et des concours d'innovation dans toute l'Afrique de l'Est, notamment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Soudan du Sud, au Rwanda, au Burundi et, plus récemment, en RDC. Renforcer l'autonomie des filles : Personnellement, travailler avec les Nations Unies sur l'initiative « Les filles africaines peuvent coder » a été incroyablement gratifiant. Cette initiative permet de former et d'autonomiser 2 000 jeunes filles à travers l'Afrique pour qu'elles deviennent des programmeuses, des créatrices et des conceptrices d'ordinateurs. Jusqu'à présent, rien qu'au Burundi, j'ai participé à deux camps où j'ai formé 250 filles.

Quels sont les défis rencontrés jusqu'à présent ?

Diriger une start-up dans un pays en développement comme le Burundi comporte son lot de défis. Les contraintes de financement, les limitations des infrastructures et la lenteur de l'adoption des technologies sont des obstacles importants.

Cependant, ces défis nous ont poussés à innover et à penser de manière créative. Nous sommes devenus des résolveurs de problèmes créatifs. En exploitant le potentiel des jeunes talents brillants du Burundi, nous avons pu transformer certains de ces défis et obstacles en opportunités d'innovation.

Notre ténacité et notre engagement envers notre mission nous ont aidés à traverser les périodes difficiles. Ce voyage m'a appris la résilience et la persévérance face à l'adversité. Chaque défi est une occasion de grandir, et c'est cet état d'esprit qui nous a permis d'aller de l'avant.

Quel est votre message à la jeunesse africaine ? Que diriez-vous à ceux qui aspirent à faire carrière dans l'industrie technologique ?

À tous les jeunes Africains : Soyez audacieux, rêvez grand et n'ayez pas peur de l'échec.

Les possibilités dans le domaine de la technologie sont infinies, mais il faut faire le premier pas. Commencez par développer vos compétences en suivant des cours en ligne, en réalisant des projets étudiants et en faisant du bénévolat. Construisez des choses, collaborez avec d'autres et continuez à apprendre.

Avec un bon état d'esprit et de la persévérance, vous pouvez créer des solutions qui auront un impact. Imaginez un avenir meilleur pour l'Afrique, puis travaillez avec passion pour le coder.

Enfin, il est essentiel d'être prêt lorsqu'une opportunité se présente. La vie ressemble beaucoup au surf - vous voyez la vague (l'opportunité) de loin, et vous devez être prêt à la saisir. Et lorsque la vague arrive, il faut la prendre à bras-le-corps !